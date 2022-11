WTA 125 Montevideo: Il Tabellone Principale di singolare, doppio e il Tabellone di Quali

WTA 125 Montevideo – Tabellone Principale – terra

(1) Danka Kovinic vs Clara Burel

Natalija Stevanovic vs Ann Li

Maria Carle vs Brenda Fruhvirtova

Emma Navarro vs (6) Kateryna Baindl

(4) Sara Errani vs Diana Shnaider

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs (WC) Julia Riera

Hailey Baptiste vs (7) Laura Pigossi

(8) Su Jeong Jang vs Victoria Jimenez Kasintseva

(WC) Guillermina Grant vs Ipek Oz

Leolia Jeanjean vs Marcela Zacarias

Darya Astakhova vs (3) Tamara Zidansek

(5) Reka-Luca Jani vs Qualifier

Irina Bara vs Ekaterine Gorgodze

(WC) Martina Capurro Taborda vs Harmony Tan

(WC) Solana Sierra vs (2) Panna Udvardy

WTA 125 Montevideo – Tabellone Qualificazione Turno Unico – terra

(1) Rosa Vicens Mas vs (8/WC) Juliana Rodriguez

(2) Eva Vedder vs (WC/7) Josefina Soldo

(3) Xiaodi You vs (5) Whitney Osuigwe

(4) Yvonne Cavalle-Reimers vs (SR/6) Emiliana Arango

WTA 125 Montevideo – Tabellone Doppio – terra

(1) Timea Babos / Ekaterine Gorgodze vs Amina Anshba / Darya Astakhova

(SR) Quinn Gleason / Elixane Lechemia vs Natalija Stevanovic / Xiaodi You

(4) Ingrid Neel / Jessie Aney vs Diana Shnaider / Laura Pigossi

Leolia Jeanjean / Valeriya Strakhova vs Anna Rogers / Christina Rosca

(WC) Guillermina Grant / Noelia Zeballos vs Irina Bara / Reka-Luca Jani

Marcela Zacarias / Maria Carle vs (3) Eva Vedder / Andrea Gamiz

Rosa Vicens Mas / Yvonne Cavalle-Reimers vs Rebeca Pereira / Julia Riera

Whitney Osuigwe / Hailey Baptiste vs (2) Ingrid Gamarra Martins / Luisa Stefani