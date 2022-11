Nadal: “Non credo di essermi dimenticato come si gioca a tennis, farò l’impossibile per ritrovare il mio livello” (video)

L’amara sconfitta rimediata da Rafa Nadal contro Auger-Aliassime a Torino uguaglia un suo record negativo. Per la seconda volta in carriera, il campionissimo iberico perde quattro match consecutivi. Gli era accaduto nel 2009: perse contro Djokovic in semifinale a Bercy e quindi alle Finals finì il girone con tre sconfitte e nessuna vittoria (battuto da Soderling, Davydenko e Djokovic). Furono quattro sconfitte senza vincere nemmeno un set. Nella seconda parte di questa stagione, Nadal ha perso contro Tiafoe agli US Open, quindi a Bercy da Paul, e alle Finals di Torino da Fritz e Auger-Aliassime.

Rafa si è presentato alla stampa con franchezza, dicendosi consapevole di non attraversare un buon momento ma sicuro di dare tutto che ha per ritrovare fiducia e il suo massimo livello di gioco.

“Non credo di essermi dimenticato come si gioca a tennis” afferma Rafa, “e come essere abbastanza forte mentalmente. Devo recuperare sensazioni positive, la fiducia e la forza mentale di cui ho bisogno per tornare al livello a cui voglio essere. Non so se sarò in grado di raggiungere quel livello di nuovo, ma non ho alcun dubbio che farò l’impossibile per ritrovarlo”.

Ecco il video con un estratto delle sue parole.