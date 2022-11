Carlos Alcaraz riprenderà ad allenarsi nel mese di novembre. Possibile rientro già ad Abu Dhabi

Il numero uno del mondo Carlos Alcaraz è il grande assente delle ATP Finals dopo essere stato costretto a terminare bruscamente la sua stagione, ma il recupero dal problema addominale accusato a Parigi meno di due settimane fa sembra andare nel migliore dei modi.

Il 19enne spagnolo, che si sta riprendendo dall’infortunio nella sua Murcia, non giocherà le finals di Coppa Davis la prossima settimana, ma si prevede che possa tornare ad allenarsi nel corso del mese di novembre, in tempo per partecipare ai Mudabala World Tennis Championships, un tradizionale torneo di esibizione che si tiene ad Abu Dhabi dal 16 dicembre.