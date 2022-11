Next Gen ATP Finals: Parte bene Lorenzo Musetti

Next Gen ATP Finals 2022

Inizia con una vittoria il cammino di Lorenzo Musetti alle Next Gen ATP Finals 2022 in corso di svolgimento in quel di Milano.

L’azzurro ha sconfitto nel primo incontro del Gruppo Rosso Chun-Hsin Tseng con un triplice 4-2 dopo 1 ora e 11 minuti di partita.

Musetti ha perso la battuta in una sola occasione quando è stato controbrekkato nel secondo gioco del primo set.

Poi i tre break decisivi rispettivamente nel terzo gioco del primo e secondo set e nel quinto game del terzo parziale.

Il match dell’azzurro è stato praticamente un allenamento con il giocatore di Taipei che non è mai stato capace di impensierire Lorenzo.

ATP Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals Lorenzo Musetti [2] Lorenzo Musetti [2] 4 4 4 Chun-Hsin Tseng [6] Chun-Hsin Tseng [6] 2 2 2 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 4-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 3-2 → 4-2 C. Tseng 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 C. Tseng 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 0-1 → 1-1 C. Tseng 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-15 15-15 15-30 15-40 0-15 15-15 30-15 40-15 15-0 30-0 40-0 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 C. Tseng 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 C. Tseng 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Tseng 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 15-0 30-0 40-0 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 15-0 30-0 40-0 0-15 15-15 15-30 15-40 15-0 30-0 40-0 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-15 15-15 15-30 15-40 0-15 15-15 30-15 40-15 15-0 30-0 40-0 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 C. Tseng 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-1 → 3-1 C. Tseng 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 1-0 → 1-1 C. Tseng 0-15 0-30 df 0-40 30-40 0-0 → 1-0

4 ACES 00 DOUBLE FAULTS 135/48 (73%) FIRST SERVE 33/53 (62%)31/35 (89%) 1ST SERVE POINTS WON 20/33 (61%)4/13 (31%) 2ND SERVE POINTS WON 7/20 (35%)2/3 (67%) BREAK POINTS SAVED 4/8 (50%)9 SERVICE GAMES PLAYED 913/33 (39%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 4/35 (11%)13/20 (65%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 9/13 (69%)4/8 (50%) BREAK POINTS CONVERTED 1/3 (33%)9 RETURN GAMES PLAYED 911/14 (79%) NET POINTS WON 13/19 (68%)17 WINNERS 131 UNFORCED ERRORS 235/48 (73%) SERVICE POINTS WON 27/53 (51%)26/53 (49%) RETURN POINTS WON 13/48 (27%)61/101 (60%) TOTAL POINTS WON 40/101 (40%)213 km/h MAX SPEED 189 km/h193 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 178 km/h155km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 141 km/h