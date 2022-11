WTA Finals – Fort Worth: Caroline Garcia conquista il torneo e ritorna al n.4 del mondo

Caroline Garcia, uno dei talenti più limpidi del circuito femminile che nella seconda metà del 2022 sta giocando il miglior tennis della sua carriera, ha vinto questa notte, all’età di 29 anni, il titolo più importante della carriera, diventando la seconda francese della storia – dopo Amélie Mauresmo – a vincere le WTA Finals, il quinto torneo più importante del calendario, subito dopo i quattro Grandi Slam.

In un duello tra due potenti battitrici, Garcia, numero sei del mondo, ha battuto la bielorussa Aryna Sabalenka, 24enne numero sette del ranking WTA, per 7-6(4), 6-4, in un match durato un’ora e 40 minuti e nel quale non ha concesso nessuna palla break. In effetti, la partita ha avuto una sola palla break, nel primo gioco del secondo set, ed è stata sfruttata dalla francese.

Garcia ha conquistato l’ 11° titolo di singolare in carriera e torna al quarto posto della classifica WTA, miglior risultato in carriera dal 2018. La Sabalenka sale al quinto posto, chiudendo tra le prime cinque per il secondo anno consecutivo.

WTA Finals – Fort Worth – Finali, cemento

(1) Barbora Krejcikova/ (1) Katerina Siniakovavs (4) Veronika Kudermetova/ (4) Elise Mertens

(7) Aryna Sabalenka vs (6) Caroline Garcia Non prima 03:00