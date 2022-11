WTA 125 Colina: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Sara Errani testa di serie n.5

WTA 125 Colina – Tabellone Principale – terra

(1/WC) Mayar Sherif vs (WC) Fernanda Astete

Eva Vedder vs Brenda Fruhvirtova

Qualifier vs Clara Burel

Qualifier vs (8) Emma Navarro

(3) Julia Grabher vs Carole Monnet

Irina Bara vs (WC) Timea Babos

(SR) Emiliana Arango vs (WC) Daniela Seguel

Caroline Dolehide vs (6) Su Jeong Jang

(7) Victoria Jimenez Kasintseva vs Ipek Oz

Despina Papamichail vs Darya Astakhova

Rosa Vicens Mas vs Kateryna Baindl

Harmony Tan vs (4) Tamara Zidansek

(5) Sara Errani vs Sara Bejlek

(WC) Fernanda Labrana vs Qualifier

Ekaterine Gorgodze vs Yuki Naito

Qualifier vs (2) Danka Kovinic

(1) Diana Shnaidervs (WC/7) Maria Herazo Gonzalez(2) Xiaodi Youvs (WC) Bethanie Mattek-Sands(3) Lena Papadakisvs (6) Gabriela Ce(4) Yvonne Cavalle-Reimersvs (5) Whitney Osuigwe