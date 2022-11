Challenger Bratislava: Il Main Draw e il Tabellone di Quali. Cobolli nel Md e Travaglia nelle quali

Challenger Bratislava – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Zhang, Zhizhen vs Qualifier

Qualifier vs Bergs, Zizou

(WC) Privara, Peter Benjamin vs Qualifier

Shevchenko, Alexander vs (5) van Rijthoven, Tim

(3) Gombos, Norbert vs Qualifier

Blancaneaux, Geoffrey vs Piros, Zsombor

Marozsan, Fabian vs Struff, Jan-Lennard

Rosol, Lukas vs (6) Rodionov, Jurij

(8) Kovalik, Jozef vs Kopriva, Vit

Klein, Lukas vs Qualifier

Celikbilek, Altug vs Qualifier

Peniston, Ryan vs (4) Machac, Tomas

(7) Sels, Jelle vs Marterer, Maximilian

Cobolli, Flavio vs Broady, Liam

(WC) Mensik, Jakub vs Hanfmann, Yannick

(WC) Pokorny, Lukas vs (2) Fucsovics, Marton

Challenger Bratislava – Tabellone Qualificazione – indoor hard

(1) Krutykh, Oleksii vs Rosenkranz, Mats

Setkic, Aldin vs (12) Squire, Henri

(2) Medjedovic, Hamad vs (WC) Kumstat, Jan

Molleker, Rudolf vs (9) Horansky, Filip

(3) Sachko, Vitaliy vs (WC) Nad, Peter

Istomin, Denis vs (8) Ilkel, Cem

(4) Collignon, Raphael vs Krumich, Martin

(WC) Karol, Milos vs (10) Durasovic, Viktor

(5) Hassan, Benjamin vs Friberg, Karl

Marchenko, Illya vs (11) Ajdukovic, Duje

(6) Karlovskiy, Evgeny vs Paulson, Andrew

(WC) Krajci, Michal vs (7) Travaglia, Stefano

Centre Court – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [WC] Milos Karol vs [10] Viktor Durasovic

2. Rudolf Molleker vs [9] Filip Horansky

3. [3] Vitaliy Sachko vs [WC] Peter Nad

4. [WC] Michal Krajci vs [7] Stefano Travaglia

Court 3 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [4] Raphael Collignon vs Martin Krumich

2. [2] Hamad Medjedovic vs [WC] Jan Kumstat

3. Denis Istomin vs [8] Cem Ilkel

4. Aldin Setkic vs [12] Henri Squire (non prima ore: 16:00)

Court 2 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [5] Benjamin Hassan vs Karl Friberg

2. Illya Marchenko vs [11] Duje Ajdukovic

3. [6] Evgeny Karlovskiy vs Andrew Paulson

4. [1] Oleksii Krutykh vs Mats Rosenkranz