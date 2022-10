Rune: “Sto imparando a gestire le emozioni”. Da domani sarà in top20

Felix Auger-Aliassime è il tennista del momento. Due vittorie di fila a Firenze e Anversa, striscia aperta di 12 match con la possibilità di fare un tredici vincente non da vecchio “totocalcio” ma il terzo torneo a Basilea. Ultimo ostacolo Holger Rune. Si è parlato forse un filo meno del danese in questi ultimi giorni, ma il classe 2003 è altrettanto in rampa di lancio, quanto il canadese e forse ancor di più vista la giovanissima età.

Il talento danese infatti ha a sua volta una striscia aperta di nove vittorie, ha appena alzato il trofeo a Stoccolma superando in finale Tsitsipas (e nei quarti anche Norrie); la scorsa settimana ha fatto il proprio best ranking al n.25 ma è già sicuro di sbarcare in top20 domani nella classifica aggiornata. Grazie ai punti conquistati con la sua prima finale in un torneo ATP 500, ha già scalato altre sette posti nella classifica live, sicuro del numero 18, e potrebbe salire fino al numero 16 sconfiggendo Felix Auger-Aliassime nella finale odierna.

Potente, aggressivo, piuttosto completo in campo, non brilla forse per bellezza estetica o fluidità dei colpi, ma Rune sta diventando un tennista terribilmente tosto, completo, difficile da battere. Dopo la vittoria contro Bautista in semifinale, così ha parlato ai microfoni dell’ATP.

“E’ stato un match brutale, una partita molto dura fatta di scambi davvero lunghi”, ha detto il diciannovenne dopo due ore di lotta feroce in campo. “Lui ha giocato un tennis molto solido, molto aggressivo con il dritto. Io ho solo cercato di giocare il più aggressivo possibile, ho sfruttato ogni occasione per seguire in avanti i miei colpi verso la rete, e concentrarmi solo sul mio servizio”.

Migliorato in ogni aspetto – tanto con la prima palla, diventata nel 2022 assai più efficace e continua – Rune sottolinea quanto sia migliorato nella gestione dello stress e delle emozioni nelle fasi calde degli incontri. “Penso di aver gestito bene la tensione, soprattutto il secondo set è stato super duro. Sono felice di essere riuscito a rimanere concentrato”.

Entrambi vengono da strisce positive: “Beh, uno di noi perderà…” sorride Rune. Non si sono mai affrontati finora. “Vedremo. Spero che non sarò io a perdere. Sto cercando alzare il mio livello di concentrazione. Felix sta giocato un ottimo tennis, non solo dietro al servizio, ma in generale, è un tennista tra i più completi e anche oggi ha giocato un ottimo tennis. Sono davvero emozionato di aver raggiunto un’altra grande finale, spero che sarà un ottimo tennis”.

Entrambi i giocatori sono in grande fiducia, ottima forma fisica e tecnica. Ci sono tutti gli ingredienti per assistere ad una bella partita, fatta di grandi scambi e pressione dalla riga di fondo. Forse Auger-Aliassime parte favorito, sembra più contino al servizio e molto aggressivo anche in risposta, pronto a verticalizzare alla prima chance. Essendo una “prima volta” e con Rune altrettanto centrato, il pronostico è davvero incerto, ma siamo certi che questa sfida potrebbe diventare un classico dei prossimi anni.