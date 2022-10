Challenger Bergamo: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Otto azzurri al via tra Md e Quali

Challenger Bergamo – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Majchrzak, Kamil vs Shevchenko, Alexander

Hanfmann, Yannick vs Piros, Zsombor

Qualifier vs Qualifier

Rodionov, Jurij vs (8) Verdasco, Fernando

(4) Barrere, Gregoire vs Arnaldi, Matteo

Bergs, Zizou vs Broady, Liam

Cobolli, Flavio vs Struff, Jan-Lennard

(WC) Nardi, Luca vs (6) Machac, Tomas

(5/WC) van Rijthoven, Tim vs Stricker, Dominic

(Alt) Kuzmanov, Dimitar vs Kopriva, Vit

Qualifier vs Guinard, Manuel

(WC) Zeppieri, Giulio vs (3) Zhang, Zhizhen

(7) Jarry, Nicolas vs Qualifier

Qualifier vs (SE) Gojo, Borna

Qualifier vs Novak, Dennis

Kovalik, Jozef vs (2) Borges, Nuno

(1/WC) Kubler, Jasonvs Lazarov, AlexandarKachmazov, Alibekvs (7) Fatic, Nerman

(2) Ritschard, Alexander vs Ilkel, Cem

Marchenko, Illya vs (11) Valkusz, Mate

(3) Bellier, Antoine vs (WC) Fumagalli, Filiberto

Squire, Henri vs (10) Virtanen, Otto

(4/WC) Maestrelli, Francesco vs Karlovskiy, Evgeny

Copil, Marius vs (8) Krutykh, Oleksii

(5) Vavassori, Andrea vs (WC) Borrelli, Leonardo

Royer, Valentin vs (12) Sachko, Vitaliy

(6) Celikbilek, Altug vs De Schepper, Kenny

Oradini, Giovanni vs (9) Medjedovic, Hamad

PalaIntred – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1/WC] Jason Kubler vs Alexandar Lazarov

2. [2] Alexander Ritschard vs Cem Ilkel

3. [6] Altug Celikbilek vs Kenny De Schepper

4. [5] Andrea Vavassori vs [WC] Leonardo Borrelli (non prima ore: 14:00)

5. [3] Antoine Bellier vs [WC] Filiberto Fumagalli

6. [4/WC] Francesco Maestrelli vs Evgeny Karlovskiy

Italcementi – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Alibek Kachmazov vs [7] Nerman Fatic

2. Illya Marchenko vs [11] Mate Valkusz

3. Giovanni Oradini vs [9] Hamad Medjedovic

4. Valentin Royer vs [12] Vitaliy Sachko (non prima ore: 14:00)

5. Marius Copil vs [8] Oleksii Krutykh

6. Henri Squire vs [10] Otto Virtanen