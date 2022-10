Da Ortisei: Il resoconto di giornata con il programma di domani

Le qualificazioni per lo Sparkasse Challenger Val Gardena Alto Adige sono iniziate domenica. Grazie a una wild card degli organizzatori, hanno potuto giocare anche 4 altoatesini. Ma per il quartetto il torneo di casa è già finito.

Jonas Greif di Caldaro ha perso contro il rumeno Marius Copil (numero 56 del mondo tre anni fa, ora 337 delle classifiche) 1:6, 3:6. Il ventenne era comunque particolarmente soddisfatto della sua prestazione nel 2° set. “Lì ho servito bene e purtroppo ho concesso il break nel sesto game”. A seguire toccava a Gabriel Moroder. Il 18enne di Ortisei ha fatto subito un break contro Giovanni Oradini, ma poi non ha avuto scampo e ha perso 1:6, 1:6 contro il roveretano. Moroder non è soddisfatto e vuole fare meglio l’anno prossimo al torneo di casa. Oradini è l’unico giocatore italiano ad aver raggiunto il 2° turno di qualificazione. Lunedì giocherà contro il ceco Petr Nouza per un posto nel main draw.

Nicola Rispoli ha sorpreso tutti giocando un match alla pari contro l’esperto tedesco Matthias Bachinger, finalista a Ortisei nel 2014. Il meranese ha dovuto arrendersi solo per 7:6 (2), 6:4, dopo essere stato in vantaggio per 5:3 nel primo set. “Sono davvero contento per come ho giocato, peccato per il 5:4 nel primo, quando ho servito per il set e lui ha fatto il break. Voglio ringraziare il circolo anche per la wild card.”

L’ultimo a scendere in campo è stato Patric Prinoth. Il 26enne di Santa Cristina ha giocato contro Aldin Sektic della Bosnia-Erzegovina, proprio come l’anno scorso quando aveva raccolto tre game. Stasera si è dovuto arrendere in 40 minuti per 6:1,6:0.

Il torneo di tennis più importante dell’Alto Adige, dove Andreas Seppi concluderà la sua carriera, inizia lunedì alle ore 17 con le prime quattro partite del main draw. In campo subito cinque azzurri. Apre il programma sul centrale il derby tra Stefano Travaglia e Francesco Maestrelli, a seguire Giulio Zeppieri sfiderà un qualificato o un lucky loser dopo il ritiro di Daniel Masur. Sul campo 1 sarà impegnato Andrea Arnaboldi contro il bosniaco Nerman Fatic, poi Matteo Gigante se la vedrà con il croato Borna Gojo. Seppi esordirà sul campo centrale martedì sera contro la testa di serie numero 4, il tedesco Yannick Hanfmann, numero 155 del ranking ATP.

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Filip Horansky vs [7] Terence Atmane

2. [5] Marius Copil vs [8] Andrew Paulson

3. [2] Evgeny Karlovskiy vs [11] Matthias Bachinger

4. [WC] Stefano Travaglia vs Francesco Maestrelli (non prima ore: 17:00)

5. Matteo Gigante vs Borna Gojo

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Giovanni Oradini vs [Alt] Petr Nouza

2. [3] Alibek Kachmazov vs David Poljak

3. [Alt] Sandro Kopp vs [12] Aldin Setkic

4. Andrea Arnaboldi vs Nerman Fatic (non prima ore: 17:00)