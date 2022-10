Challenger Brest: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurri nel Md e uno nelle quali

Challenger Brest – Tabellone Principale – hard indoor

(1) Bonzi, Benjamin vs Decamps, Gabriel

Qualifier vs Mayot, Harold

Paire, Benoit vs Qualifier

Furness, Evan vs (5) Sels, Jelle

(3) Barrere, Gregoire vs Kuzmanov, Dimitar

Laaksonen, Henri vs (Alt) Yevseyev, Denis

Simon, Gilles vs Lokoli, Laurent

Serdarusic, Nino vs (6) Arnaldi, Matteo

(8) Guinard, Manuel vs (WC) Droguet, Titouan

Qualifier vs Qualifier

(WC) Fils, Arthur vs Mager, Gianluca

Qualifier vs (4) Grenier, Hugo

(7) Blancaneaux, Geoffrey vs (WC) Debru, Gabriel

Qualifier vs (Alt) Virtanen, Otto

Van Assche, Luca vs Kolar, Zdenek

(Alt) Vatutin, Alexey vs (2) Borges, Nuno

(1) Janvier, Maximevs (WC) Lamasine, Tristan(WC) Marie, Julesvs (9) Hemery, Calvin

(2/Alt) Jianu, Filip Cristian vs (WC) Ghibaudo, Antoine

Bertrand, Robin vs (10) Bourgue, Mathias

(3) Zhukayev, Beibit vs Lajal, Mark

(PR) Berrettini, Jacopo vs (12) Gueymard Wayenburg, Sascha

(4) De Schepper, Kenny vs (Alt) Stevenson, Kelsey

(Alt) Bergevi, Filip vs (11) Briand, Jurgen

(5) Blanch, Ulises vs Krumich, Martin

Donskoy, Evgeny vs (7) Gutierrez, Oscar Jose

(6) Ajdukovic, Duje vs (WC) Deschamps, Thomas

Jacquet, Kyrian vs (8) Durasovic, Viktor