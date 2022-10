ATP 250 Napoli, Anversa e Stoccolma: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Lorenzo Musetti approda ai quarti di finale a Napoli. Fabio Fognini sotto di due break. La partita riprenderà domani per colpa dell’umidità

Lorenzo Musetti accede ai quarti di finale nel torneo ATP 250 di Napoli.

L’azzurro ha sconfitto questa sera il serbo Laslo Djere in due set ed ora sfiderà nei quarti di finale il colombiano Daniel Elahi Galan classe 1996 e n.72 ATP.

Da segnalare che Lorenzo nel primo set è stato bravo sul 5 pari ad annullare con autorità due pericolose palle break prima di piazzare il break decisivo nel gioco successivo e vincere la frazione per 7 a 5.

Nel secondo set un break al secondo gioco decidevano le sorti del parziale con Musetti che alla prima palla match a disposizione chiudeva la partita per 6 a 3.

ATP Naples Marton Fucsovics Marton Fucsovics 4 6 Zhizhen Zhang Zhizhen Zhang 6 7 Vincitore: Zhang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 8*-8 8-9* 6-6 → 6-7 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 Z. Zhang 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 M. Fucsovics 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Z. Zhang 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Z. Zhang 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 3-2 → 3-3 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Z. Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Fucsovics 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-4 → 3-5 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Z. Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 1-3 M. Fucsovics 0-15 df 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 Z. Zhang 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 M. Fucsovics 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

1. Marton Fucsovicsvs [Q] Zhizhen Zhang

2. Hugo Grenier vs Fabio Fognini



ATP Naples Hugo Grenier Hugo Grenier 4 6 3 Fabio Fognini Fabio Fognini 6 3 6 Vincitore: Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-5 → 3-6 H. Grenier 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-5 → 3-5 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 H. Grenier 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 H. Grenier 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-2 → 2-2 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 H. Grenier 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 H. Grenier 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 5-2 → 5-3 H. Grenier 0-15 0-30 0-40 5-1 → 5-2 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 H. Grenier 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 H. Grenier 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 F. Fognini 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 1-0 → 2-0 H. Grenier 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 H. Grenier 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 H. Grenier 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 3-3 → 3-4 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 H. Grenier 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-3 → 2-3 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 H. Grenier 0-15 df 0-30 0-40 1-1 → 1-2 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 H. Grenier 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. Roberto Carballes Baena vs [2/WC] Matteo Berrettini



ATP Naples Roberto Carballes Baena Roberto Carballes Baena 4 2 Matteo Berrettini [2] Matteo Berrettini [2] 6 6 Vincitore: Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 2-6 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 2-5 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 R. Carballes Baena 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-3 → 1-4 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 R. Carballes Baena 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 M. Berrettini 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-1 → 0-2 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 3-5 → 4-5 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 R. Carballes Baena 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 3-3 → 3-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 R. Carballes Baena 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-0 → 1-1 R. Carballes Baena 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

4. Mackenzie McDonald vs [3] Roberto Bautista Agut



ATP Naples Mackenzie McDonald Mackenzie McDonald 6 6 Roberto Bautista Agut [3] Roberto Bautista Agut [3] 4 4 Vincitore: McDonald Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 R. Bautista Agut 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 R. Bautista Agut 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 M. McDonald 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 R. Bautista Agut 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 M. McDonald 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 1-2 → 1-3 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. McDonald 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 R. Bautista Agut 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 M. McDonald 15-0 30-0 ace 4-3 → 5-3 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 M. McDonald 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 3-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. McDonald 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 M. McDonald 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

5. [4] Lorenzo Musetti vs Laslo Djere



ATP Naples Lorenzo Musetti [4] Lorenzo Musetti [4] 7 6 Laslo Djere Laslo Djere 5 3 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 L. Djere 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 L. Djere 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 L. Musetti 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 L. Djere 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-0 → 3-1 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 L. Djere 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 1-0 → 2-0 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 L. Djere 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 L. Djere 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 L. Djere 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 L. Djere 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 L. Djere 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Djere 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

6. [1] Pablo Carreno Busta vs Fabio Fognini



ATP Naples Pablo Carreno Busta [1] • Pablo Carreno Busta [1] 0 3 Fabio Fognini Fabio Fognini 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 P. Carreno Busta 3-0 F. Fognini 0-15 df 0-30 df 0-40 2-0 → 3-0 P. Carreno Busta 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 F. Fognini 0-15 df 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Campo D’Avalos – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Mackenzie McDonald vs [Q] Francesco Passaro



ATP Naples Mackenzie McDonald Mackenzie McDonald 6 7 Francesco Passaro Francesco Passaro 3 5 Vincitore: McDonald Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 F. Passaro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 5-5 → 6-5 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. McDonald 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 4-3 → 4-4 F. Passaro 0-15 0-30 0-40 df 3-3 → 4-3 M. McDonald 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 F. Passaro 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-1 → 1-2 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 F. Passaro 30-0 40-0 ace 40-15 ace 5-2 → 5-3 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 F. Passaro 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 M. McDonald 15-0 ace 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 F. Passaro 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. McDonald 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Passaro 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. Laslo Djere vs [Q] Borna Gojo



ATP Naples Laslo Djere Laslo Djere 6 7 Borna Gojo Borna Gojo 4 6 Vincitore: Djere Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 df 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 L. Djere 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 L. Djere 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 B. Gojo 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 4-4 → 4-5 L. Djere 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 B. Gojo 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 L. Djere 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 B. Gojo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 L. Djere 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 B. Gojo 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Djere 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 B. Gojo 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Djere 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 B. Gojo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 L. Djere 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-3 → 5-3 B. Gojo 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 L. Djere 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 B. Gojo 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 2-2 → 3-2 L. Djere 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 L. Djere 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 B. Gojo 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. Pedro Cachin vs Taro Daniel



ATP Naples Pedro Cachin Pedro Cachin 4 6 Taro Daniel Taro Daniel 6 7 Vincitore: Daniel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 6-6 → 6-7 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 P. Cachin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 P. Cachin 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-5 → 4-5 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 P. Cachin 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 P. Cachin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 P. Cachin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 P. Cachin 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Daniel 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 4-5 → 4-6 P. Cachin 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 T. Daniel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 P. Cachin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 P. Cachin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 P. Cachin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 T. Daniel 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 P. Cachin 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

4. [6] Sebastian Baez vs [Q] Zhizhen Zhang



ATP Naples Sebastian Baez [6] Sebastian Baez [6] 6 6 Zhizhen Zhang Zhizhen Zhang 7 7 Vincitore: Zhang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 df 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 7*-8 8*-8 8-9* 9-9* 10*-9 10*-10 11-10* 11-11* 11*-12 ace 6-6 → 6-7 Z. Zhang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-6 → 6-6 S. Baez 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 S. Baez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 S. Baez 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 S. Baez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Z. Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 S. Baez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Baez 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 S. Baez 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 Z. Zhang 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 5-6 S. Baez 15-0 30-0 40-15 40-30 ace 4-5 → 5-5 Z. Zhang 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 S. Baez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 S. Baez 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 S. Baez 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 2-1 → 2-2 Z. Zhang 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 S. Baez 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Z. Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

5. Daniel Elahi Galan vs Nuno Borges



ATP Naples Daniel Elahi Galan Daniel Elahi Galan 7 6 Nuno Borges Nuno Borges 6 4 Vincitore: Galan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 N. Borges 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 5-4 → 6-4 D. Elahi Galan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 N. Borges 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 D. Elahi Galan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 N. Borges 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 D. Elahi Galan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 N. Borges 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 D. Elahi Galan 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 2-0 → 3-0 N. Borges 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 D. Elahi Galan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* ace 5-3* 5*-4 ace 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 D. Elahi Galan 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 N. Borges 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 D. Elahi Galan 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 N. Borges 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 D. Elahi Galan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 3-4 → 4-4 N. Borges 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 D. Elahi Galan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 N. Borges 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 D. Elahi Galan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 N. Borges 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 D. Elahi Galan 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 N. Borges 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

6. Corentin Moutet vs [5] Miomir Kecmanovic



ATP Naples Corentin Moutet Corentin Moutet 0 3 Miomir Kecmanovic [5] • Miomir Kecmanovic [5] 0 5 Vincitore: Kecmanovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Kecmanovic 3-5 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 C. Moutet 0-15 0-30 df 15-30 15-40 3-2 → 3-3 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 M. Kecmanovic 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

TC Pozzuoli Court 1 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Tomislav Brkic / Gonzalo Escobar vs Lorenzo Sonego / Andrea Vavassori



ATP Naples Tomislav Brkic / Gonzalo Escobar Tomislav Brkic / Gonzalo Escobar 4 5 Lorenzo Sonego / Andrea Vavassori Lorenzo Sonego / Andrea Vavassori 6 7 Vincitore: Sonego / Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 T. Brkic / Escobar 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 5-6 → 5-7 L. Sonego / Vavassori 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 T. Brkic / Escobar 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 L. Sonego / Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 T. Brkic / Escobar 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 L. Sonego / Vavassori 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 T. Brkic / Escobar 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 L. Sonego / Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 T. Brkic / Escobar 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 L. Sonego / Vavassori 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 T. Brkic / Escobar 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 L. Sonego / Vavassori 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Brkic / Escobar 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-5 → 4-6 L. Sonego / Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 T. Brkic / Escobar 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 L. Sonego / Vavassori 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-4 → 3-4 T. Brkic / Escobar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 L. Sonego / Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 T. Brkic / Escobar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 1-2 → 1-3 L. Sonego / Vavassori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 T. Brkic / Escobar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-1 → 1-1 L. Sonego / Vavassori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

2. [1] Ivan Dodig / Austin Krajicek vs Pedro Cachin / Roberto Carballes Baena (non prima ore: 16:30)



ATP Naples Ivan Dodig / Austin Krajicek [1] Ivan Dodig / Austin Krajicek [1] 6 6 Pedro Cachin / Roberto Carballes Baena Pedro Cachin / Roberto Carballes Baena 1 1 Vincitore: Dodig / Krajicek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 P. Cachin / Carballes Baena 0-15 15-15 15-40 5-1 → 6-1 I. Dodig / Krajicek 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 P. Cachin / Carballes Baena 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-1 → 4-1 I. Dodig / Krajicek 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 P. Cachin / Carballes Baena 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-0 → 2-1 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 P. Cachin / Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 I. Dodig / Krajicek 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 P. Cachin / Carballes Baena 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-1 → 4-1 P. Cachin / Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-1 → 3-1 I. Dodig / Krajicek 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 1-1 → 2-1 P. Cachin / Carballes Baena 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 I. Dodig / Krajicek 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

ATP Stockholm Alex de Minaur [5] Alex de Minaur [5] 6 6 J.J. Wolf J.J. Wolf 4 2 Vincitore: de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-1 → 5-2 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 4-1 → 5-1 J. Wolf 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 3-1 → 4-1 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 J. Wolf 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 J. Wolf 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-3 → 5-4 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 J. Wolf 0-15 0-30 0-40 df 3-3 → 4-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. Wolf 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 J. Wolf 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 J. Wolf 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

1. [5] Alex de Minaurvs J.J. Wolf

2. Emil Ruusuvuori vs Jiri Lehecka



ATP Stockholm Emil Ruusuvuori Emil Ruusuvuori 6 6 Jiri Lehecka Jiri Lehecka 2 2 Vincitore: Ruusuvuori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Lehecka 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 E. Ruusuvuori 15-0 ace 30-0 40-0 4-2 → 5-2 J. Lehecka 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 E. Ruusuvuori 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 4-0 → 4-1 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-0 → 4-0 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 J. Lehecka 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 4-2 → 5-2 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Lehecka 0-15 df 15-15 ace 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. [SE] Mikael Ymer vs [8] Tommy Paul (non prima ore: 18:00)



ATP Stockholm Mikael Ymer Mikael Ymer 6 6 Tommy Paul [8] Tommy Paul [8] 2 3 Vincitore: Ymer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Ymer 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 T. Paul 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 M. Ymer 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 T. Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 M. Ymer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 T. Paul 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Ymer 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Paul 0-15 df 0-30 0-40 0-1 → 1-1 M. Ymer 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 T. Paul 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 M. Ymer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 T. Paul 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 M. Ymer 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 T. Paul 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 M. Ymer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 T. Paul 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 M. Ymer 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. [3] Frances Tiafoe vs Oscar Otte OR [WC] Elias Ymer



ATP Stockholm Frances Tiafoe [3] Frances Tiafoe [3] 3 7 7 Elias Ymer Elias Ymer 6 6 6 Vincitore: Tiafoe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-2* 6-6 → 7-6 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-6 → 6-6 E. Ymer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 E. Ymer 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 E. Ymer 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 3-3 → 3-4 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 E. Ymer 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 E. Ymer 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 0-1 → 1-1 E. Ymer 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 6-0* 6*-1 6*-2 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 E. Ymer 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 E. Ymer 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-4 → 5-5 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 E. Ymer 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 F. Tiafoe 0-15 30-15 2-4 → 3-4 E. Ymer 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 2-4 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-4 → 1-4 E. Ymer 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 F. Tiafoe 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 E. Ymer 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 0-1 → 0-2 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 E. Ymer 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 3-5 → 3-6 F. Tiafoe 15-0 40-0 2-5 → 3-5 E. Ymer 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 E. Ymer 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 1-3 → 1-4 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-3 → 1-3 E. Ymer 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 ace 40-A 0-1 → 0-2 E. Ymer 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 ace 0-0 → 0-1

Court 1 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Roman Jebavy / Adam Pavlasek vs [3] Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara



ATP Stockholm Roman Jebavy / Adam Pavlasek Roman Jebavy / Adam Pavlasek 3 4 Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara [3] Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara [3] 6 6 Vincitore: Glasspool / Heliovaara Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Glasspool / Heliovaara 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-5 → 4-6 R. Jebavy / Pavlasek 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 R. Jebavy / Pavlasek 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 L. Glasspool / Heliovaara 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 R. Jebavy / Pavlasek 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 L. Glasspool / Heliovaara 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 R. Jebavy / Pavlasek 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Jebavy / Pavlasek 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 3-5 → 3-6 R. Jebavy / Pavlasek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 R. Jebavy / Pavlasek 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 R. Jebavy / Pavlasek 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df ace 1-1 → 1-2 R. Jebavy / Pavlasek 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Glasspool / Heliovaara 15-15 ace 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

2. Diego Hidalgo / Cristian Rodriguez vs Maxime Cressy / Albano Olivetti (non prima ore: 15:00)



ATP Stockholm Diego Hidalgo / Cristian Rodriguez Diego Hidalgo / Cristian Rodriguez 4 4 Maxime Cressy / Albano Olivetti Maxime Cressy / Albano Olivetti 6 6 Vincitore: Cressy / Olivetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Cressy / Olivetti 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 D. Hidalgo / Rodriguez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 M. Cressy / Olivetti 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 4-3 → 4-4 D. Hidalgo / Rodriguez 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Cressy / Olivetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 D. Hidalgo / Rodriguez 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Cressy / Olivetti 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 2-2 D. Hidalgo / Rodriguez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Cressy / Olivetti 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 D. Hidalgo / Rodriguez 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Cressy / Olivetti 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-5 → 4-6 D. Hidalgo / Rodriguez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-5 → 4-5 M. Cressy / Olivetti 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 40-30 ace 3-4 → 3-5 D. Hidalgo / Rodriguez 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 M. Cressy / Olivetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 D. Hidalgo / Rodriguez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 M. Cressy / Olivetti 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 D. Hidalgo / Rodriguez 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 M. Cressy / Olivetti 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-0 → 1-1 D. Hidalgo / Rodriguez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [4] Santiago Gonzalez / Andres Molteni vs Cameron Norrie / Tommy Paul



ATP Stockholm Santiago Gonzalez / Andres Molteni [4] Santiago Gonzalez / Andres Molteni [4] 0 Cameron Norrie / Tommy Paul Cameron Norrie / Tommy Paul 0 Vincitore: Gonzalez / Molteni per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

ATP 250 Antwerp (Belgio) – 2° Turno, cemento (al coperto)

ATP Antwerp Karen Khachanov [4] Karen Khachanov [4] 5 6 Sebastian Korda Sebastian Korda 7 7 Vincitore: Korda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 df 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 ace 8*-8 8-9* 9-9* 9*-10 6-6 → 6-7 S. Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 6-6 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 S. Korda 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-4 → 5-5 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 S. Korda 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 S. Korda 0-15 df 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 S. Korda 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 K. Khachanov 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Korda 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 1-0 → 1-1 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 S. Korda 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 K. Khachanov 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 S. Korda 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 5-5 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 S. Korda 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 S. Korda 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-2 → 3-3 K. Khachanov 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 S. Korda 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Korda 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0

1. [4] Karen Khachanov vs Marcos GironOR Sebastian Korda

2. [WC] Michael Geerts OR [PR] Dominic Thiem vs [6] Francisco Cerundolo (non prima ore: 14:00)



ATP Antwerp Dominic Thiem Dominic Thiem 6 1 7 Francisco Cerundolo [6] Francisco Cerundolo [6] 1 6 5 Vincitore: Thiem Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 F. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 F. Cerundolo 15-0 30-0 5-4 → 5-5 D. Thiem 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 F. Cerundolo 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 F. Cerundolo 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-5 → 1-6 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 D. Thiem 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 D. Thiem 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-1 → 4-1 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 D. Thiem 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. David Goffin vs [3] Diego Schwartzman (non prima ore: 17:30)



ATP Antwerp David Goffin David Goffin 7 6 Diego Schwartzman [3] Diego Schwartzman [3] 6 2 Vincitore: Goffin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Schwartzman 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 4-2 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 D. Schwartzman 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* ace 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 D. Schwartzman 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 D. Schwartzman 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 ace ace 0-1 → 1-1 D. Schwartzman 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. [LL] Manuel Guinard vs [2] Felix Auger-Aliassime



ATP Antwerp Manuel Guinard Manuel Guinard 3 3 Felix Auger-Aliassime [2] Felix Auger-Aliassime [2] 6 6 Vincitore: Auger-Aliassime Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Guinard 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-4 → 3-5 M. Guinard 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 M. Guinard 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 M. Guinard 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 M. Guinard 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 3-5 → 3-6 M. Guinard 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 M. Guinard 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 M. Guinard 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 2-2 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 M. Guinard 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

5. Tallon Griekspoor / Botic van de Zandschulp vs [WC] Xavier Malisse / Diego Schwartzman



ATP Antwerp Tallon Griekspoor / Botic van de Zandschulp Tallon Griekspoor / Botic van de Zandschulp 15 7 4 Xavier Malisse / Diego Schwartzman • Xavier Malisse / Diego Schwartzman 30 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 X. Malisse / Schwartzman 15-0 30-0 30-15 4-1 T. Griekspoor / van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-1 → 4-1 X. Malisse / Schwartzman 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 T. Griekspoor / van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 X. Malisse / Schwartzman 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 1-0 → 1-1 T. Griekspoor / van de Zandschulp 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 5*-0 6*-0 ace 6-1* 6-6 → 7-6 T. Griekspoor / van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 X. Malisse / Schwartzman 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 5-5 → 5-6 T. Griekspoor / van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 X. Malisse / Schwartzman 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 4-4 → 4-5 T. Griekspoor / van de Zandschulp 15-0 30-0 3-4 → 4-4 X. Malisse / Schwartzman 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 T. Griekspoor / van de Zandschulp 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 X. Malisse / Schwartzman 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 T. Griekspoor / van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 X. Malisse / Schwartzman 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Griekspoor / van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 X. Malisse / Schwartzman 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

Court 1 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 14:00)

1. Daniel Evans / Jonny O’Mara vs Sander Gille / Joran Vliegen OR [2] Rohan Bopanna / Matwe Middelkoop



ATP Antwerp Daniel Evans / Jonny O'Mara Daniel Evans / Jonny O'Mara 4 1 Rohan Bopanna / Matwe Middelkoop [2] Rohan Bopanna / Matwe Middelkoop [2] 6 6 Vincitore: Bopanna / Middelkoop Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 D. Evans / O'Mara 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 1-5 → 1-6 R. Bopanna / Middelkoop 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 D. Evans / O'Mara 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-3 → 1-4 R. Bopanna / Middelkoop 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 D. Evans / O'Mara 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 R. Bopanna / Middelkoop 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 D. Evans / O'Mara 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Bopanna / Middelkoop 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-5 → 4-6 D. Evans / O'Mara 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 R. Bopanna / Middelkoop 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 D. Evans / O'Mara 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-4 → 3-4 R. Bopanna / Middelkoop 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-3 → 2-4 D. Evans / O'Mara 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 R. Bopanna / Middelkoop 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 1-2 → 1-3 D. Evans / O'Mara 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-2 → 1-2 R. Bopanna / Middelkoop 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 D. Evans / O'Mara 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

2. [4] Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin OR Nathaniel Lammons / Jackson Withrow vs Hugo Nys / Jan Zielinski



ATP Antwerp Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin [4] Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin [4] 2 6 10 Hugo Nys / Jan Zielinski Hugo Nys / Jan Zielinski 6 1 6 Vincitore: Mahut / Roger-Vasselin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 H. Nys / Zielinski 1-0 N. Mahut / Roger-Vasselin 0-1 0-2 0-3 1-3 2-3 3-3 4-3 5-3 6-3 6-4 6-5 7-5 8-5 9-5 9-6 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 H. Nys / Zielinski 0-15 0-30 0-40 df 5-1 → 6-1 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 4-1 → 5-1 H. Nys / Zielinski 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 df 4-0 → 4-1 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 H. Nys / Zielinski 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-0 → 3-0 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 2-0 H. Nys / Zielinski 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 N. Mahut / Roger-Vasselin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 H. Nys / Zielinski 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 N. Mahut / Roger-Vasselin 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 H. Nys / Zielinski 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 H. Nys / Zielinski 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 H. Nys / Zielinski 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

3. Francisco Cerundolo / Maximo Gonzalez OR [PR] Sander Arends / David Pel vs [3] Kevin Krawietz / Andreas Mies