Un “super coach” per Musetti a fianco di Tartarini? Lorenzo è in piena evoluzione, non ne sente la necessità. I miglioramenti dell’azzurro

Lorenzo Musetti questa settimana ha fatto toccare il proprio best ranking al n.24 dopo l’ottima (e sfortunata) semifinale all’ATP 250 di Firenze. Il toscano è il terzo giocatore più giovane ai piani alti della classifica mondiale, dietro solo al 19enne Carlos Alcaraz e appena davanti all’altro classe 2003, Holger Rune (posizionato al n.27). Una crescita continua quella di Musetti, che all’indoor fiorentino ha confermato come il suo tennis sia tutt’altro che fermo. Importanti sono stati i miglioramenti in vari settori del gioco. Vediamo quali.

Il servizio è parso molto migliorato, sia nella velocità pura che nella continuità. Ha probabilmente tratto giovamento dalle novità introdotte di recente nel caricamento, con la partenza del movimento sostenuta da entrambi i piedi e con un lancio un filo più basso, che lo costringe ad accelerare tutto lo swing e quindi anche generare più velocità col braccio verso l’impatto. Anche col diritto si è visto un passo in avanti, figlio di un movimento meno “arzigogolato”, più lineare e diretto sulla palla. Quella apertura “bassa” col polso resta molto personale, ma quando poi riesci a distendere bene il braccio e generare velocità, allora la musica cambia. Non è ancora un colpo davvero stabile, come quel rovescio che pennella meraviglie e non lo abbandona mai, ancora tende a perdersi sotto pressione; ma come per il servizio, aver tolto qualcosa e semplificato lo ha aiutato certamente ad essere più reattivo. A Firenze si sono viste decine di soluzioni in spinta col diritto spettacolari, sia nella ricerca del vincente che per recuperare campo. Un diritto molto, molto migliorato, più efficace e diretto.

Proprio di questo aveva parlato Tartarini nella scorsa edizione delle NextGenFinals di Milano. Uno degli obiettivi tecnici del 2022 era “togliere”, “semplificare”. Quando hai così tante opzioni, alla fine se hai un’indole molto creativa e grande mano come Lorenzo puoi, per assurdo, complicarti la vita di solo cercando soluzioni più belle che efficaci. Purtroppo nel tennis del 2022 l’efficacia vince, la bellezza un po’ di meno. Per questo mortificare (passatemi il termine) un filo la creatività e arte del suo gioco verso soluzioni offensive più lineari ed efficaci da usare in momenti importanti può essere un passo in avanti, non indietro, se hai ambizione di arrivare in vetta, di sgomitare in volata con i migliori. Grazie a colpi più diretti, si è visto anche un gioco più razionale, offensivo, che si può racchiudere – vedi sopra – nella parola “ordinato”. Esaltare il braccio ok, ma farlo con meno soluzioni, quelle che ti possono aiutare maggiormente a mettere il rivale in difficoltà.

Qualche passo in avanti – in tutti i sensi – nella posizione, un po’ meno arretrata nello scambio; soprattutto perché ha scambiato di meno, ha cercato l’affondo prima, ed è stato rapido a venire avanti a prendersi il punto. Ancora un po’ troppo dietro quando è messo in difesa, una condizione di sicurezza per lui, ma sulla quale è necessario insistere per lavorare. Trovando più punti diretti, più velocità di schemi, verrà anche quella, lo trainerà in avanti anche nella difesa. Questa credo sia l’intenzione.

In risposta invece i passi in avanti sono di meno. Lorenzo a Firenze ha trovato alcuni punti diretti in risposta spettacolari, si è preso rischi – ben ripagati – perché era in fiducia, sentiva bene palla, il campo. Quando è “in the zone”, tutto gli riesce. Ma quando c’è da bloccare in risposta, soprattutto col diritto, ancora c’è tanto da fare, perché in quel caso la palla è troppo aggredibile e prevedibile. Auger-Aliassime servendogli costantemente a destra l’ha messo in enorme difficoltà.

Miglioramenti concreti, che fanno ben sperare per future evoluzioni. Probabilmente per questo Lorenzo alla domanda su di un eventuale “super coach” come è Darren Cahill per Sinner, ha risposto che al momento non ne sente la necessità. Queste le sue parole alla Gazzetta: “So che è un’opinione condivisa da tanti, ma preferisco andare avanti così. Come dico sempre, Simone Tartarini è una persona che mi conosce fin da bambino, ho la massima fiducia in lui e nel suo lavoro. Se un giorno decideremo che potrebbe essere utile aggiungere una persona in più alla squadra, allora lo faremo. Ma per ora va tutto bene così com’è”.

Risposta secca, che non lascia intravedere cambiamenti a breve. Credo sia giusto dargli fiducia. Ora che il suo tennis ha preso una direzione più offensiva e i risultati sono incoraggianti (e la classifica è lì a testimoniarlo) non resta che attendere l’inizio del 2023 per vedere la conferma del salto in avanti e, speriamo, ulteriori evoluzioni positive.

Marco Mazzoni