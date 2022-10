WTA 125 Rouen: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Tre azzurre al via

WTA 125 Rouen – Tabellone Principale – hard

(1) Xiyu Wang vs Daria Snigur

Cristina Bucsa vs Vitalia Diatchenko

Qualifier vs (WC) Alice Robbe

Qualifier vs (5) Viktorija Golubic

(4) Jasmine Paolini vs Simona Waltert

Qualifier vs Dayana Yastremska

Qualifier vs Tamara Korpatsch

Varvara Gracheva vs (8) Dalma Galfi

(7) Maryna Zanevska vs Sara Errani

Harmony Tan vs (WC) Elsa Jacquemot

Oceane Dodin vs Clara Burel

Misaki Doi vs (3) Lucia Bronzetti

(6) Jaqueline Cristian vs (WC) Kristina Mladenovic

(WC) Leolia Jeanjean vs Viktoriya Tomova

Anna Blinkova vs Harriet Dart

Chloe Paquet vs (2) Diane Parry

WTA 125 Rouen – Tabellone Qualificazione (turno unico) – hard

(1) Catherine McNally vs (WC) Audrey Albie

(2) Erika Andreeva vs (SR) Olga Danilovic

(3) Ana Konjuh vs Jessika Ponchet

(4) Anastasia Gasanova vs (WC) Manon Arcangioli

