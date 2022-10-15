WTA 125 Rouen: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Tre azzurre al via
WTA 125 Rouen – Tabellone Principale – hard
(1) Xiyu Wang vs Daria Snigur
Cristina Bucsa vs Vitalia Diatchenko
Qualifier vs (WC) Alice Robbe
Qualifier vs (5) Viktorija Golubic
(4) Jasmine Paolini vs Simona Waltert
Qualifier vs Dayana Yastremska
Qualifier vs Tamara Korpatsch
Varvara Gracheva vs (8) Dalma Galfi
(7) Maryna Zanevska vs Sara Errani
Harmony Tan vs (WC) Elsa Jacquemot
Oceane Dodin vs Clara Burel
Misaki Doi vs (3) Lucia Bronzetti
(6) Jaqueline Cristian vs (WC) Kristina Mladenovic
(WC) Leolia Jeanjean vs Viktoriya Tomova
Anna Blinkova vs Harriet Dart
Chloe Paquet vs (2) Diane Parry
WTA 125 Rouen – Tabellone Qualificazione (turno unico) – hard
(1) Catherine McNally vs (WC) Audrey Albie
(2) Erika Andreeva vs (SR) Olga Danilovic
(3) Ana Konjuh vs Jessika Ponchet
(4) Anastasia Gasanova vs (WC) Manon Arcangioli
Center Court – ore 11:00
(2) Erika Andreeva vs Olga Danilovic
(3) Ana Konjuh vs Jessika Ponchet
(4) Anastasia Gasanova vs Manon Arcangioli
(1) Catherine McNally vs Audrey Albie Non prima 15:00
3 commenti
BRONZETTI
DIATCHENKO
WALTERT
MLADENOVIC
GOLUBIC
GRACHEVA
TAN
DART
Parry
Wang
Paolini
Zanevska
Q
Korpatsch
Dodin
Mladenovic
Q
MLADENOVIC
BUREL
PAOLINI
BUCSA
GRACHEVA
ERRANI
PARRY