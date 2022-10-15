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WTA 125 Rouen: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Tre azzurre al via

15/10/2022 20:26 3 commenti
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998

FRA WTA 125 Rouen – Tabellone Principale – hard
(1) Xiyu Wang CHN vs Daria Snigur UKR
Cristina Bucsa ESP vs Vitalia Diatchenko RUS
Qualifier vs (WC) Alice Robbe FRA
Qualifier vs (5) Viktorija Golubic SUI

(4) Jasmine Paolini ITA vs Simona Waltert SUI
Qualifier vs Dayana Yastremska UKR
Qualifier vs Tamara Korpatsch GER
Varvara Gracheva RUS vs (8) Dalma Galfi HUN

(7) Maryna Zanevska BEL vs Sara Errani ITA
Harmony Tan FRA vs (WC) Elsa Jacquemot FRA
Oceane Dodin FRA vs Clara Burel FRA
Misaki Doi JPN vs (3) Lucia Bronzetti ITA

(6) Jaqueline Cristian ROU vs (WC) Kristina Mladenovic FRA
(WC) Leolia Jeanjean FRA vs Viktoriya Tomova BUL
Anna Blinkova RUS vs Harriet Dart GBR
Chloe Paquet FRA vs (2) Diane Parry FRA

FRA WTA 125 Rouen – Tabellone Qualificazione (turno unico) – hard
(1) Catherine McNally USA vs (WC) Audrey Albie FRA
(2) Erika Andreeva RUS vs (SR) Olga Danilovic SRB
(3) Ana Konjuh CRO vs Jessika Ponchet FRA
(4) Anastasia Gasanova RUS vs (WC) Manon Arcangioli FRA

Center Court – ore 11:00
(2) Erika Andreeva RUS vs Olga Danilovic SRB
(3) Ana Konjuh CRO vs Jessika Ponchet FRA
(4) Anastasia Gasanova RUS vs Manon Arcangioli FRA
(1) Catherine McNally USA vs Audrey Albie FRA Non prima 15:00

3 commenti

l Occhio di Sauron 15-10-2022 20:44

BRONZETTI

DIATCHENKO

WALTERT
MLADENOVIC

GOLUBIC
GRACHEVA
TAN
DART

 3
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miky85 15-10-2022 20:44

Parry

Wang

Paolini
Zanevska

Q
Korpatsch
Dodin
Mladenovic

 2
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bruno dalla francesca (Guest) 15-10-2022 20:43

Q

MLADENOVIC

BUREL
PAOLINI

BUCSA
GRACHEVA
ERRANI
PARRY

 1
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