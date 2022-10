È nata Skai, primogenita di Elina Svitolina e Gael Monfils

Con una dolce foto postata su Instagram, Elina Svitolina ha annunciato la nascita di Skai. Mamma e piccola stanno bene, la neonata è venuta alla luce intorno alle 6 stamattina. “Non so come ringraziare mio marito per vivere questi momenti indimenticabili insieme” scrive la ex top10 ucraina. Gael ha commentato “È stata una delle notti più emozionanti della mia vita, Elina è stata forte e coraggiosa. Non so come ringraziare mia moglie e Dio per questo momento così speciale. Benvenuta al mondo mia piccola principessa Skai!”

Complimenti alla nuova famiglia!