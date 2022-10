ATP 250 Napoli e Stoccolma: I Tabelloni di Qualificazione. Nove azzurri a Napoli

ATP 250 Napoli – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Jarry, Nicolas vs Dougaz, Aziz

(WC) Ferrari, Gianmarco vs (8) Brancaccio, Raul

(2) Zhang, Zhizhen vs Bonadio, Riccardo

Zhukayev, Beibit vs (7) Zeppieri, Giulio

(3) Passaro, Francesco vs Giustino, Lorenzo

Maestrelli, Francesco vs (5) Misolic, Filip

(4) Kovalik, Jozef vs Gojo, Borna

(WC) Napolitano, Stefano vs (6) Pellegrino, Andrea

Campo D’Avalos – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Francesco Maestrelli vs [5] Filip Misolic

2. [WC] Gianmarco Ferrari vs [8] Raul Brancaccio

3. [2] Zhizhen Zhang vs Riccardo Bonadio

(1) Kotov, Pavelvs Gojowczyk, PeterJianu, Filip Cristianvs (6) Shevchenko, Alexander

(2) Kubler, Jason vs (WC) Mridha, Jonathan

Virtanen, Otto vs (7) Dzumhur, Damir

(3) Andujar, Pablo vs (WC) Friberg, Karl

Kukushkin, Mikhail vs (8) Bellier, Antoine

(4) Verdasco, Fernando vs Rosol, Lukas

Ionel, Nicholas David vs (5) Kopriva, Vit

1. [2] Jason Kublervs [WC] Jonathan Mridha2. [3] Pablo Andujarvs [WC] Karl Friberg3. [4] Fernando Verdascovs Lukas Rosol

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Mikhail Kukushkin vs [8] Antoine Bellier

2. Otto Virtanen vs [7] Damir Dzumhur

3. Filip Cristian Jianu vs [6] Alexander Shevchenko

Showcourt – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [1] Pavel Kotov vs Peter Gojowczyk

2. Nicholas David Ionel vs [5] Vit Kopriva