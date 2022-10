ATP 250 Firenze: Il programma completo di Giovedì 13 Ottobre 2022. In campo Lorenzo Musetti e Francesco Passaro

Questo il programma completo di Giovedì 13 Ottobre 2022 del torneo ATP 250 di Firenze.

In campo per i colori italiani in singolare Lorenzo Musetti e Francesco Passaro impegnati nel secondo turno del torneo toscano.

Campo Centrale – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin vs Maxime Cressy / John-Patrick Smith

2. [WC] Francesco Passaro vs Mackenzie McDonald (non prima ore: 13:00)

3. [Q] Altug Celikbilek vs [8] Brandon Nakashima

4. [3] Lorenzo Musetti vs Bernabe Zapata Miralles

5. Lorenzo Sonego / Andrea Vavassori vs [2] Nikola Mektic / Mate Pavic (non prima ore: 19:30)

6. [1] Felix Auger-Aliassime vs Oscar Otte (non prima ore: 21:00)