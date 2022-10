Matteo Berrettini è la stella dell’ATP 250 di Firenze. Dopo aver girato dei video in mattinata allo scenografico Piazzale Michelangelo insieme a Felix Auger-Aliassime, Matteo ha approfittato della partita di calcio Fiorentina-Lazio per tornare allo stadio. Non ha mai nascosto il romano la propria fede “viola”, grazie alla passione ereditata del nonno per la squadra gigliata. Prima dell’inizio della partita, sul campo dell’Artemio Franchi, Berrettini ha ricevuto le Chiavi della città di Firenze, simbolico e prestigioso riconoscimento assegnato dal Sindaco del capoluogo toscano a personalità di spicco con un forte legame con la città.

Matteo Berrettini riceve Le Chiavi della Città di Firenze allo Stadio Artemio Franchi prima di Fiorentina-Lazio ⚜️#forzaviola #fiorentina #fiorentinalazio #berrettini pic.twitter.com/SZx4GnBftf — ACF Fiorentina (@acffiorentina) October 10, 2022

Ecco il video ripreso da Supertennis con il saluto a Firenze insieme a Felix