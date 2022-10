Nuovo record per Djokovic: miglior percentuale di vittorie nell’Era Open

Con il titolo all’Astana Open, Novak Djokovic non solo ha raggiunto i 90 tornei vinti in carriera, ma ha fatto segnare un altro record di grande prestigio. Il match vinto contro Tsitsipas nella finale dell’ATP 500 kazako è stato il suo successo n.1022 in carriera, contro 205 sconfitte. Questo significa una percentuale di vittorie dell’83,29%, la migliore dell’Era Open considerando giocatori con 500 partite disputate. In questa specialissima classifica, “Nole” ha scavalcato Nadal, appena dietro con l’83,28% di successi (1066 vittorie, 214 sconfitte).

Ecco i migliori 15 in questa classifica, solo grandissimi campioni ovviamente.

1 – Novak Djokovic – 1022 W 205 L – 83,29%

2 – Rafael Nadal – 1066 W – 214 L – 83,28%

3 – Bjorn Borg – 654 W – 140 L – 82,4%

4 – Roger Federer – 1251 W – 275 L – 82%

5 – Jimmy Connors – 1274 W – 283 L – 81,8%

6 – John McEnroe – 883 W – 198 L – 81,7%

7 – Ivan Lendl – 1068 W – 242 L – 81,5%

8 – Rod Laver – 576 W – 146 L – 79,8%

9 – Pete Sampras – 762 W – 222 L – 77,4%

10 – Boris Becker – 713 W – 214 L – 76.9%

11 – Guillermo Vilas – 951 W – 297 L – 76,2%

12 – Andre Agassi – 870 W – 274 L – 76%

13 – Andy Murray – 714 W – 230 L – 75,6%

14 – Arthur Ashe – 793 W – 259 L – 74,8%

15 – Stefan Edberg – 801 W – 270 L – 74,8%