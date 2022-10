Novak Djokovic fa 90! Successo a Nur Sultan. Taylor Fritz vince a Tokyo (Video)

Novak Djokovic, ex numero uno del mondo e attualmente settimo in classifica dopo una stagione in cui ha gareggiato poco per motivi noti, ha vinto questa domenica il secondo titolo in quindici giorni. Dopo la vittoria all’ATP 250 di Tel Aviv della scorsa settimana, il 35enne serbo ha trionfato all’ATP 500 di Astana, in Kazakistan, coronando una quindicina di giorni di tennis quasi perfetta.

In finale, Djokovic ha battuto il greco Stefanos Tsitsipas, numero sei del mondo, per 6-3, 6-4, in un incontro equilibrato, ma in cui il serbo è riuscito a essere più forte di Tsitsipas nei momenti chiave, confermando il grande momento di fiducia che si è portato dietro nelle ultime settimane.

Per Nole si tratta del 90° titolo in carriera e del quarto del 2022, dopo il Masters 1000 di Roma, Wimbledon e, come detto, Tel Aviv della scorsa settimana.

Taylor Fritz, numero uno degli Stati Uniti e che sta vivendo la migliore stagione della sua carriera, si è assicurato questa domenica la vittoria del torneo ATP 500 di Tokyo, confermando una settimana da sogno, in cui si era già assicurato l’ingresso nella top 10 ATP. È il quarto titolo della carriera di Fritz, il terzo del 2022 e il secondo più importante, dopo aver vinto a Indian Wells (2022) e a Eastbourne due volte (2019, 2022).

In un duello tra i due migliori tennisti americani, Fritz, 24 anni e 11° ATP, ha sconfitto Frances Tiafoe, 10 mesi più giovane e 19° ATP, per 7-6(3) 7-6(2), in 1h57, in una finale che ha confermato l’ottimo momento di forma (e di stagione) di entrambi i tennisti, ma in cui i tie-break hanno finito per fare la differenza. Tiafoe, che veniva da una serie di 13 tie-break vinti consecutivamente, ha finito per veder interrompere la serie.

Con questo titolo, Fritz sale dall’11° all’ottavo posto in classifica, debuttando nella top 10 mondiale e salendo al settimo posto nella Race to Turin dell’ATP. Tiafoe passa dal 19° al 17° posto della classifica ATP, il suo miglior ranking di sempre.

