Il torneo di Basilea spera di avere Roger Federer per una cerimonia speciale. Si parla anche del tema degli ingaggi

Roger Federer ha anticipato la fine della sua carriera alla Laver Cup, in un momento in cui era prevista la sua partecipazione all’ATP 500 di Basilea. La possibilità di vedere lo svizzero gareggiare in patria è sfumata, ma si è scoperto che c’è ancora la possibilità per il torneo di salutare in maniera speciale il campione elvetico.

Secondo il direttore del torneo Roger Brennwald, la proposta di una cerimonia di fine carriera per Federer sul campo centrale rimane in discussione. Resta tuttavia incerto se Federer sarà presente o meno all’evento, cosa a cui Brennwald tiene molto.

Parlando a Blick, il direttore del torneo svizzero, che non si disputa dal 2019, ha anche sottolineato la fortuna che ha avuto nell’ingaggiare Carlos Alcaraz e Casper Ruud e ha anche criticato Daniil Medvedev, che aveva garantito la presenza ma ha finito per firmare per Vienna.