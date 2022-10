Tiley (Australian Open): “Siamo in una situazione molto diversa rispetto allo scorso gennaio”

Il tour maschile sta vivendo le ultime settimane del 2022 con la corsa per gli ultimi posti disponibili per le ATP Finals di Torino, ma già si guarda al 2023, non così lontano. Soprattutto “down under”, dove la nuova stagione scatterà con gli Australian Open.

Craig Tiley, factotum di Tennis Australia, a latere di un evento ha rilasciato qualche dichiarazione in merito alla prossima edizione, e seppur non l’abbia nominato direttamente, ha commentato sulla possibilità che anche Novak Djokovic possa tornare a competere. Tutti ricorderanno l’incredibile espulsione dal paese, con la sua esenzione da non vaccinato rigettata all’ultimo minuto. Quest’anno, a detta di Tiley, le condizioni potrebbero essere ben diverse.

“Siamo sulla buona strada per riavere tutti i migliori giocatori al mondo”, afferma Tiley, aggiungendo: “Siamo in un momento differente rispetto a nove mesi fa e penso che ci sia attualmente un situazione molto diversa, con persone che viaggiano liberamente in tutto il mondo. Per questo speriamo di avere tutti i migliori giocatori qui a gennaio”.

Lo scorso gennaio il ministro dell’immigrazione Alex Hawke decretò l’espulsione del campione in carica alla vigilia degli Australian Open sostenendo che concedere a Djokovic un visto da non vaccinato avrebbe infranto le legge in vigore, ed avrebbe provocato un pericoloso precedente, dando forza al movimento che si opponeva fortemente alle normative contro la pandemia in vigore. Secondo la legge australiana sull’immigrazione, a Djokovic non può essere concesso un visto per un periodo di tre anni a meno che il ministro dell’Immigrazione australiano non accetti un’esenzione per motivi convincenti. Qua sta il punto: in questi mesi è cambiato il ministro che si occupa della materia: adesso è Andrew Giles (dello schieramento laburista) il nuovo ministro dell’Immigrazione, titolare anche del portafoglio Cittadinanza e Affari multiculturali. Interpellato dalla stampa in merito, non ha risposto alle domande.

Vedremo che accadrà nelle prossime settimane. Tiley si è anche soffermato sul ritiro di Roger Federer, uno dei tennisti più amati in Australia: “Non sarà qui a gennaio, ma lo riporteremo indietro in qualche modo”, afferma, confermando che nel corso del torneo 2023 saranno celebrate le sue imprese a Melbourne.