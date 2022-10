Jannik Sinner dà forfait per il torneo ATP 250 di Firenze

Jannik Sinner non giocherà il torneo ATP 250 di Firenze in programma la prossima settimana.

L’infortunio patito nel torneo di Sofia ha bisogno di maggior riposo e per questo non sarà al via nel torneo di casa.

“Frustrante essermi dovuto ritirarmi dalla partita a Sofia. Ho parlato con il mio medico e mi ha detto che devo prendermi un breve periodo di riposo perché la caviglia si riprenda. Purtroppo vuol dire che perderò il torneo delle prossime settimane a Firenze 😞. Perdermi un torneo in Italia è molto doloroso per me… Ora però è tempo di lavorare con la mia squadra per tornare più forte e speriamo di essere pronto per Vienna e Parigi. Grazie per tutti i messaggi di supporto”.