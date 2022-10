Challenger Tiburon: Il Tabellone Principale e di Quali. Giovanni Oradini entra nel Md come alternates

Challenger Tiburon – Tabellone Principale – hard

(1) Kudla, Denis vs Holt, Brandon

(WC) Kypson, Patrick vs Riedi, Leandro

Qualifier vs Qualifier

Broom, Charles vs (5) Couacaud, Enzo

(4) Shelton, Ben vs Quiroz, Roberto

(WC) Riffice, Sam vs Qualifier

Qualifier vs Mejia, Nicolas

(Alt) Pervolarakis, Michail vs (8) Krueger, Mitchell

(7) Escobedo, Ernesto vs (WC) Eriksson Ziverts, Jonas

Zhu, Evan vs Vacherot, Valentin

Qualifier vs Svajda, Zachary

(Alt) Lock, Benjamin vs (3) Mmoh, Michael

(6) Shang, Juncheng vs Qualifier

Nanda, Govind vs Jubb, Paul

Fanselow, Sebastian vs Galarneau, Alexis

(Alt) Oradini, Giovanni vs (2) Kozlov, Stefan

(1) Langmo, Christianvs (WC) Mayo, KeenanGomez-Herrera, Carlosvs (10) Mayo, Aidan

(2) Chappell, Nick vs Markes, Colin

(Alt) Mora, Maxime vs (11) Perez, Alfredo

(3) Jaziri, Malek vs (WC) King, Evan

(Alt) Glinka, Daniil vs (7) Clark, Ezekiel

(4) Sandgren, Tennys vs (WC) King, Darian

(Alt) Farren, Connor vs (12) Holmgren, August

(5) Kumar, Omni vs Young, Donald

(Alt) Saville, Luke vs (8) Damm, Martin

(6) Brymer, Gage vs (WC) Michelsen, Alex

Carr, Simon vs (9) Ponwith, Nathan