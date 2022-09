ATP 250 Sofia, Tel Aviv e Seoul: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale. Novak Djokovic in semifinale a Tel Aviv

All’ottavo torneo della stagione, Novak Djokovic è in semifinale per la quinta volta. Per arrivarci, l’attuale numero sette del mondo ha dovuto essere paziente e pieno di risorse per superare l’amico Vasek Pospisil nei quarti di finale dell’ATP 250 di Tel Aviv.

Djokovic ha battuto il 149° giocatore del ranking per 7-6(5), 6-3 in una partita durata quasi due ore. Nel primo set non ci sono state palle break, prima che Nole lasciasse che un vantaggio di 5-1 si trasformasse in 5-5. Il serbo ha conquistato i due punti successivi vincendo la frazine. Nel secondo set si è lasciato sfuggire un break di vantaggio prima di ritrovare la concentrazione e vincere la partita per 6 a 3.

Djokovic è ora alla ricerca della sua quarta finale stagionale e affronterà il russo Roman Safiullin (104°), che ha battuto Arthur Rinderknech (58°) 6-4, 6-1. L’altra semifinale è quella tra la 16ª testa di serie Marin Cilic e Constant Lestienne.

ATP 250 Sofia (Bulgaria) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)

ATP Sofia Simone Bolelli / Fabio Fognini [1] Simone Bolelli / Fabio Fognini [1] 3 5 Fabian Fallert / Oscar Otte Fabian Fallert / Oscar Otte 6 7 Vincitore: Fallert / Otte Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 F. Fallert / Otte 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 S. Bolelli / Fognini 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 F. Fallert / Otte 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 S. Bolelli / Fognini 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 4-4 → 5-4 F. Fallert / Otte 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 S. Bolelli / Fognini 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 F. Fallert / Otte 15-0 ace 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 S. Bolelli / Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 3-2 F. Fallert / Otte 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 S. Bolelli / Fognini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 F. Fallert / Otte 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-0 → 1-1 S. Bolelli / Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Fallert / Otte 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 S. Bolelli / Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 F. Fallert / Otte 0-15 15-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 S. Bolelli / Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 F. Fallert / Otte 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 S. Bolelli / Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 F. Fallert / Otte 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-2 → 1-2 S. Bolelli / Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-1 → 0-2 F. Fallert / Otte 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

1. [1] Simone Bolelli/ Fabio Fogninivs Fabian Fallert/ Oscar Otte

2. Kamil Majchrzak vs Marc-Andrea Huesler (non prima ore: 13:00)



ATP Sofia Kamil Majchrzak Kamil Majchrzak 7 6 3 Marc-Andrea Huesler Marc-Andrea Huesler 6 7 6 Vincitore: Huesler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 K. Majchrzak 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 M. Huesler 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 K. Majchrzak 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 M. Huesler 30-0 ace 30-15 40-30 ace 2-3 → 2-4 K. Majchrzak 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 M. Huesler 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-2 → 1-3 K. Majchrzak 0-15 0-30 0-40 df 15-40 1-1 → 1-2 M. Huesler 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace ace 1-0 → 1-1 K. Majchrzak 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 ace 5-2* 5-3* ace 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 M. Huesler 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 5-5 → 5-6 K. Majchrzak 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 M. Huesler 15-15 ace 40-15 4-4 → 4-5 K. Majchrzak 15-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 M. Huesler 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 K. Majchrzak 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 M. Huesler 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 K. Majchrzak 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 M. Huesler 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-1 → 1-2 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Huesler 15-15 ace 15-30 30-30 ace 30-40 df 40-40 40-A 40-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 3-2* ace 4-2* 4*-3 5*-3 ace 6-3* ace 6-4* 6-6 → 7-6 M. Huesler 15-0 ace 30-0 ace 40-0 6-5 → 6-6 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 M. Huesler 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-4 → 5-5 K. Majchrzak 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 4-4 → 5-4 M. Huesler 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-3 → 4-4 K. Majchrzak 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Huesler 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 2-3 → 3-3 K. Majchrzak 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 M. Huesler 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 M. Huesler 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 0-2 K. Majchrzak 0-15 15-15 15-30 df 15-40 0-0 → 0-1

3. [Q] Jan-Lennard Struff vs [4] Lorenzo Musetti



ATP Sofia Jan-Lennard Struff Jan-Lennard Struff 6 1 Lorenzo Musetti [4] Lorenzo Musetti [4] 7 6 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 1-5 → 1-6 J. Struff 15-0 30-0 30-15 0-5 → 1-5 L. Musetti 40-0 ace 0-4 → 0-5 J. Struff 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 J. Struff 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 2-0* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 ace 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 L. Musetti 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 6-5 → 6-6 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 J. Struff 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 J. Struff 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 J. Struff 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 J. Struff 15-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 L. Musetti 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 df 1-0 → 2-0 J. Struff 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

4. [1] Jannik Sinner vs Aleksandar Vukic (non prima ore: 17:00)



ATP Sofia Jannik Sinner [1] Jannik Sinner [1] 6 6 Aleksandar Vukic Aleksandar Vukic 2 3 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 ace A-40 5-3 → 6-3 A. Vukic 0-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 J. Sinner 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 A. Vukic 0-15 15-15 15-30 30-30 4-1 → 4-2 J. Sinner 15-0 30-0 3-1 → 4-1 A. Vukic 0-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 A. Vukic 0-15 0-30 0-40 ace 1-0 → 2-0 J. Sinner 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Vukic 30-15 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 J. Sinner 0-15 15-15 40-15 ace ace 4-2 → 5-2 A. Vukic 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 J. Sinner 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Vukic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-15 15-30 df 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

5. Ilya Ivashka vs [5] Holger Rune



ATP Sofia Ilya Ivashka Ilya Ivashka 0 2 3 Holger Rune [5] • Holger Rune [5] 0 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 H. Rune 3-2 I. Ivashka 15-0 30-0 ace 2-2 → 3-2 H. Rune 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 I. Ivashka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 H. Rune 0-15 0-30 df 15-30 30-30 1-0 → 1-1 I. Ivashka 15-0 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 H. Rune 30-15 40-15 40-40 A-40 2-5 → 2-6 I. Ivashka 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 H. Rune 30-15 40-15 2-3 → 2-4 I. Ivashka 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 H. Rune 15-0 30-0 30-15 2-1 → 2-2 I. Ivashka 15-0 30-0 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 H. Rune 15-0 1-0 → 1-1 I. Ivashka 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

ATP 250 Tel Aviv (Israele) Quarti di Finale, cemento (al coperto)

ATP Tel Aviv Liam Broady Liam Broady 0 0 Marin Cilic [2] Marin Cilic [2] 0 0 Vincitore: Cilic per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

1. [Q] Liam Broadyvs [2] Marin Cilic

2. Constant Lestienne vs [4] Maxime Cressy



ATP Tel Aviv Constant Lestienne Constant Lestienne 6 6 7 Maxime Cressy [4] Maxime Cressy [4] 7 3 6 Vincitore: Lestienne Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* df 4*-1 df 5*-1 6-1* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 C. Lestienne 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 M. Cressy 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 C. Lestienne 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 M. Cressy 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-4 → 4-5 C. Lestienne 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 M. Cressy 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 3-3 → 3-4 C. Lestienne 15-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Cressy 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 2-2 → 2-3 C. Lestienne 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 2-2 M. Cressy 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 ace ace 1-1 → 1-2 C. Lestienne 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 M. Cressy 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Lestienne 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 M. Cressy 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 C. Lestienne 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 M. Cressy 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 3-2 → 3-3 C. Lestienne 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Cressy 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 C. Lestienne 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Cressy 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-0 → 1-1 C. Lestienne 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 C. Lestienne 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 M. Cressy 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-5 → 5-6 C. Lestienne 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 ace 4-5 → 5-5 M. Cressy 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 C. Lestienne 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Cressy 15-0 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 C. Lestienne 30-0 40-0 ace ace 2-3 → 3-3 M. Cressy 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 C. Lestienne 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Cressy 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 1-1 → 1-2 C. Lestienne 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Cressy 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

3. Arthur Rinderknech vs Roman Safiullin



ATP Tel Aviv Arthur Rinderknech Arthur Rinderknech 4 1 Roman Safiullin Roman Safiullin 6 6 Vincitore: Safiullin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 A. Rinderknech 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-5 → 1-5 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 ace 0-4 → 0-5 A. Rinderknech 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 R. Safiullin 15-0 30-0 0-2 → 0-3 A. Rinderknech 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 R. Safiullin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Rinderknech 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Rinderknech 15-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 R. Safiullin 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 2-2 → 2-3 A. Rinderknech 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Rinderknech 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

4. [1] Novak Djokovic vs [LL] Vasek Pospisil



ATP Tel Aviv Novak Djokovic [1] Novak Djokovic [1] 7 6 Vasek Pospisil Vasek Pospisil 6 3 Vincitore: Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-3 → 6-3 V. Pospisil 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 4-3 → 5-3 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-3 → 4-3 V. Pospisil 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 3-0 V. Pospisil 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 df 2*-0 ace 3-0* 4-0* 4*-1 ace 5*-1 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 N. Djokovic 15-0 30-0 ace 40-0 5-6 → 6-6 V. Pospisil 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 5-5 → 5-6 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 V. Pospisil 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 N. Djokovic 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 4-4 V. Pospisil 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 V. Pospisil 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-2 → 2-3 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 N. Djokovic 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 0-1 → 1-1 V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [1] Rohan Bopanna / Matwe Middelkoop vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul



ATP Tel Aviv Rohan Bopanna / Matwe Middelkoop [1] Rohan Bopanna / Matwe Middelkoop [1] 4 7 10 Sadio Doumbia / Fabien Reboul Sadio Doumbia / Fabien Reboul 6 6 8 Vincitore: Bopanna / Middelkoop Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 S. Doumbia / Reboul 1-0 R. Bopanna / Middelkoop 1-0 1-1 2-1 2-2 3-2 3-3 4-3 4-4 4-5 ace 5-5 6-5 6-6 7-6 8-6 ace 9-6 9-7 9-8 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 S. Doumbia / Reboul 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 6-5 → 6-6 R. Bopanna / Middelkoop 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 5-5 → 6-5 S. Doumbia / Reboul 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 R. Bopanna / Middelkoop 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 4-4 → 5-4 S. Doumbia / Reboul 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 R. Bopanna / Middelkoop 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-3 → 4-3 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 3-2 → 3-3 R. Bopanna / Middelkoop 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 R. Bopanna / Middelkoop 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Doumbia / Reboul 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Bopanna / Middelkoop 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-5 → 4-6 R. Bopanna / Middelkoop 0-15 15-15 40-15 ace 40-30 df 3-5 → 4-5 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 R. Bopanna / Middelkoop 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-4 → 3-4 S. Doumbia / Reboul 15-0 ace 30-0 ace 40-0 2-3 → 2-4 R. Bopanna / Middelkoop 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 1-3 → 2-3 S. Doumbia / Reboul 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 0-3 → 1-3 R. Bopanna / Middelkoop 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 R. Bopanna / Middelkoop 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

2. [3] Santiago Gonzalez / Andres Molteni vs [2] Kevin Krawietz / Andreas Mies (non prima ore: 15:00)



ATP Tel Aviv Santiago Gonzalez / Andres Molteni [3] Santiago Gonzalez / Andres Molteni [3] 6 6 Kevin Krawietz / Andreas Mies [2] Kevin Krawietz / Andreas Mies [2] 3 2 Vincitore: Gonzalez / Molteni Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Gonzalez / Molteni 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 K. Krawietz / Mies 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-1 → 5-2 S. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 K. Krawietz / Mies 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-1 → 4-1 S. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 K. Krawietz / Mies 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 S. Gonzalez / Molteni 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 K. Krawietz / Mies 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Gonzalez / Molteni 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-3 → 6-3 K. Krawietz / Mies 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 S. Gonzalez / Molteni 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-2 → 5-2 K. Krawietz / Mies 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-1 → 4-2 S. Gonzalez / Molteni 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-0 → 4-1 K. Krawietz / Mies 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 S. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 K. Krawietz / Mies 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 S. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

ATP 250 Seoul (Sud Corea) – Quarti di Finale, cemento

ATP Seoul Radu Albot Radu Albot 2 2 Denis Shapovalov [4] Denis Shapovalov [4] 6 6 Vincitore: Shapovalov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 R. Albot 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 D. Shapovalov 0-15 15-15 15-30 30-30 2-3 → 2-4 R. Albot 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 D. Shapovalov 15-15 df 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 R. Albot 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 D. Shapovalov 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 R. Albot 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Shapovalov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-5 → 2-6 R. Albot 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 R. Albot 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 R. Albot 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 D. Shapovalov 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 40-30 ace 0-1 → 0-2 R. Albot 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

1. Radu Albotvs [4] Denis Shapovalov

2. [8] Jenson Brooksby vs [2] Cameron Norrie



ATP Seoul Jenson Brooksby [8] Jenson Brooksby [8] Cameron Norrie [2] Cameron Norrie [2] Vincitore: Brooksby per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 0 Servizio Svolgimento Set 1

3. [1] Casper Ruud vs Yoshihito Nishioka



ATP Seoul Casper Ruud [1] Casper Ruud [1] 2 6 2 Yoshihito Nishioka Yoshihito Nishioka 6 3 6 Vincitore: Nishioka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Y. Nishioka 0-15 15-15 15-30 15-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Y. Nishioka 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-2 → 2-3 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 Y. Nishioka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 Y. Nishioka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Ruud 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 5-3 → 6-3 Y. Nishioka 15-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 Y. Nishioka 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Y. Nishioka 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-5 → 2-6 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 ace 1-5 → 2-5 Y. Nishioka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Y. Nishioka 15-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 C. Ruud 0-15 0-30 df 0-40 0-0 → 0-1

4. Mackenzie McDonald vs [LL] Aleksandar Kovacevic (non prima ore: 12:00)



ATP Seoul Mackenzie McDonald Mackenzie McDonald 6 3 2 Aleksandar Kovacevic Aleksandar Kovacevic 4 6 6 Vincitore: Kovacevic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 30-15 ace 30-30 ace 40-30 ace A-40 ace ace 2-5 → 2-6 M. McDonald 15-0 40-0 ace ace 1-5 → 2-5 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df ace 1-4 → 1-5 M. McDonald 0-15 ace 0-30 ace 15-30 15-40 ace ace 1-3 → 1-4 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 1-2 → 1-3 M. McDonald 0-15 ace 0-30 ace 15-30 15-40 ace ace 1-1 → 1-2 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace ace 1-0 → 1-1 M. McDonald 0-15 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 3-5 → 3-6 M. McDonald 0-15 ace 0-30 ace 0-40 ace df 3-4 → 3-5 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 3-3 → 3-4 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 2-2 → 2-3 M. McDonald 0-15 ace 15-15 30-15 1-2 → 2-2 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 30-15 ace 30-30 ace 40-30 ace ace 1-1 → 1-2 M. McDonald 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 15-30 ace 30-30 ace 40-30 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. McDonald 0-15 ace 15-15 30-15 40-15 ace ace 5-4 → 6-4 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 5-3 → 5-4 M. McDonald 0-15 ace 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 4-2 → 4-3 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 40-30 ace 40-40 ace A-40 ace 3-2 → 4-2 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 3-1 → 3-2 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 2-0 → 2-1 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 40-15 ace ace 1-0 → 2-0 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 15-30 ace 15-40 ace ace 0-0 → 1-0

Court 2 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [WC] JiSung Nam / MinKyu Song vs [2] Nicolas Barrientos / Miguel Angel Reyes-Varela



ATP Seoul JiSung Nam / MinKyu Song JiSung Nam / MinKyu Song 5 6 7 Nicolas Barrientos / Miguel Angel Reyes-Varela [2] Nicolas Barrientos / Miguel Angel Reyes-Varela [2] 7 3 10 Vincitore: Barrientos / Reyes-Varela Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 J. Nam / Song 1-0 1-1 1-2 1-3 df 2-3 2-4 2-5 3-5 3-6 4-6 5-6 5-7 6-7 ace 6-8 7-8 7-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Barrientos / Angel Reyes-Varela 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 J. Nam / Song 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 4-3 → 5-3 N. Barrientos / Angel Reyes-Varela 15-0 ace 30-0 40-0 4-2 → 4-3 J. Nam / Song 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-2 → 4-2 N. Barrientos / Angel Reyes-Varela 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 J. Nam / Song 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 N. Barrientos / Angel Reyes-Varela 0-15 15-30 15-40 30-40 df 1-1 → 2-1 J. Nam / Song 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 N. Barrientos / Angel Reyes-Varela 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. Nam / Song 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-6 → 5-7 N. Barrientos / Angel Reyes-Varela 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 J. Nam / Song 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 N. Barrientos / Angel Reyes-Varela 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 30-40 df 40-40 3-5 → 4-5 J. Nam / Song 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 N. Barrientos / Angel Reyes-Varela 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 J. Nam / Song 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 N. Barrientos / Angel Reyes-Varela 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Nam / Song 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 1-2 → 2-2 N. Barrientos / Angel Reyes-Varela 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Nam / Song 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 0-1 → 1-1 N. Barrientos / Angel Reyes-Varela 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [1] Raven Klaasen / Nathaniel Lammons vs Yuki Bhambri / Saketh Myneni



ATP Seoul Raven Klaasen / Nathaniel Lammons [1] Raven Klaasen / Nathaniel Lammons [1] 7 7 Yuki Bhambri / Saketh Myneni Yuki Bhambri / Saketh Myneni 5 5 Vincitore: Klaasen / Lammons Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 R. Klaasen / Lammons 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Y. Bhambri / Myneni 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-5 → 6-5 R. Klaasen / Lammons 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 Y. Bhambri / Myneni 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-4 → 4-5 R. Klaasen / Lammons 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Y. Bhambri / Myneni 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 R. Klaasen / Lammons 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-3 → 3-3 Y. Bhambri / Myneni 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 R. Klaasen / Lammons 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 2-2 Y. Bhambri / Myneni 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Klaasen / Lammons 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-1 → 1-1 Y. Bhambri / Myneni 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 R. Klaasen / Lammons 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 Y. Bhambri / Myneni 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 5-5 → 6-5 R. Klaasen / Lammons 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 Y. Bhambri / Myneni 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-3 → 5-4 R. Klaasen / Lammons 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-3 → 5-3 Y. Bhambri / Myneni 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 R. Klaasen / Lammons 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Y. Bhambri / Myneni 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-1 → 3-2 R. Klaasen / Lammons 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 3-1 Y. Bhambri / Myneni 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 R. Klaasen / Lammons 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Y. Bhambri / Myneni 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

3. [WC] Hyeon Chung / Soonwoo Kwon vs [4] Andre Goransson / Ben McLachlan (non prima ore: 10:00)