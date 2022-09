ATP 250 Sofia: Esordio vincente di Jannik Sinner che approda ai quarti di finale

Jannik Sinner conquista i quarti di finale nel torneo ATP 250 di Sofia.

L’azzurro ha sconfitto questo pomeriggio al secondo turno dopo il bye dell’esordio, il lusitano Nuno Borges classe 1997 e n.93 ATP con il risultato di 63 64 dopo 1 ora e 26 minuti di partita.

Ai quarti di finale Jannik Sinner sfiderà Aleksandar Vukic.

Primo set: Nel secondo gioco Jannik piazzava subito il break, con l’azzurro che riusciva subito ad entrare sulla battuta dell’avversario e conquistare in questo modo il break.

Jannik poi non concedeva palle break all’avversario anche se nel terzo e settimo gioco andava ai vantaggi sui propri turni di battuta.

Sul 5 a 3 Sinner teneva a 30 il turno di servizio e con un ace sulla palla set portava a casa la frazione per 6 a 3.

Secondo set: Sull’1 pari l’azzurro metteva a segno il break ai vantaggi con un diritto vincente sul break point.

Sinner questa volta era più solido alla battuta e senza particolari patemi teneva i quattro restanti turni di servizio e vinceva la partita per 6 a 4.

ATP Sofia Jannik Sinner [1] Jannik Sinner [1] 6 6 Nuno Borges Nuno Borges 3 4 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 5-4 → 6-4 N. Borges 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 N. Borges 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 J. Sinner 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 N. Borges 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 N. Borges 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 N. Borges 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 5-3 → 6-3 N. Borges 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-2 → 5-3 J. Sinner 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 N. Borges 15-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 J. Sinner 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 3-1 → 4-1 N. Borges 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 J. Sinner 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 N. Borges 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 1-0 → 2-0 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

10 ACES 35 DOUBLE FAULTS236/61 (59%)FIRST SERVE 40/58 (69%)32/36 (89%) 1ST SERVE POINTS WON 25/40 (63%)11/25 (44%) 2ND SERVE POINTS WON 12/18 (67%)0/0 (0%) BREAK POINTS SAVED 2/4 (50%)10 SERVICE GAMES PLAYED 915/40 (38%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 4/36 (11%)6/18 (33%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 14/25 (56%)2/4 (50%) BREAK POINTS CONVERTED 0/0 (0%)9 RETURN GAMES PLAYED 106/14 (43%) NET POINTS WON 8/12 (67%)25 WINNERS 1220 UNFORCED ERRORS 943/61 (70%) SERVICE POINTS WON 37/58 (64%)21/58 (36%) RETURN POINTS WON 18/61 (30%)64/119 (54%) TOTAL POINTS WON 55/119 (46%)216 km/h MAX SPEED 205km/h201 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 189 km/h167km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 153 km/h