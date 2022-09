Da Parma: Montagne russe Sakkari. Fuori Sara Errani

Un piccolo brivido nell’esordio più atteso, quello di Maria Sakkari. Al Parma Ladies Open presented by Iren la greca passa indenne il match di primo turno contro Kateryna Baindl, vinto con il parziale di 6-7(2) 6-2 6-3. L’attuale numero 7 del mondo ha subito trovato il giusto feeling con il pubblico del TC Parma, che l’ha spinta a gran voce nei momenti più difficili dell’incontro durato 2 ore e 45 minuti. Nella sessione serale ha invece debuttato Sara Errani, prima di sei italiane al via. L’ex numero 5 WTA si è arresa in lotta all’americana Lauren Davis, che l’ha spuntata per 7-5 7-5 al termine di una lunga battaglia in notturna.

Montagne russe Sakkari – Dopo aver perso il primo set fallendo tre set point, Maria Sakkari ha cambiato passo e si è imposta sull’ucraina Kateryna Baindl. La prima testa di serie del torneo, co-organizzato da MEF Tennis Events e dal circolo ospitante con il contributo del Comune di Parma, ha subito saggiato la sua forma con una maratona. Alla vigilia la greca ha dichiarato di voler dare la caccia al suo secondo titolo nel circuito WTA, l’unico successo risale a Rabat 2019, e ha mantenuto la parola senza tirarsi indietro alle prime difficoltà: “Oggi sono salita sulla montagne russe, non è stato un grandissimo match ma ho tirato fuori il meglio da una giornata non brillantissima. Il primo match sulla terra dopo mesi non era facile, ma adesso spero di poter crescere nel corso del torneo. L’ho detto dall’inizio, sono qui per vincere e non voglio solo fare la comparsa, per riuscirci però dovrò giocare molto meglio di così”.

I risultati di lunedì 26 settembre

1° turno

Maria Sakkari (1) b. Kateryna Baindl 6-7(2) 6-2 6-3

Sloane Stephens (4) b. Magdalena Frech 3-6 6-3 6-4

Ana Bogdan (6) b. Laura Pigossi 6-1 6-2

Anna Karolina Schmiedlova (Q) b. Reka Luca Jani 6-2 6-4

Lauren Davis b. Sara Errani (WC) 7-5 7-5