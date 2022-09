Challenger Lisbona, Orleans, Buenos Aires e Charleston: I risultati con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

CHALLENGER Lisbon (Portogallo) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

ATP Lisbon Pedro Araujo • Pedro Araujo 40 3 Javier Barranco Cosano [12] Javier Barranco Cosano [12] 40 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 P. Araujo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 3-3 J. Barranco Cosano 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 P. Araujo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Barranco Cosano 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 P. Araujo 40-30 1-1 → 2-1 P. Araujo 30-0 0-0

1. [WC] Pedro Araujovs [12/Alt] Javier Barranco Cosano

2. [WC] Duarte Vale vs [9] Oriol Roca Batalla



3. [WC] Joao Domingues vs [7] Alexandre Muller (non prima ore: 14:00)



4. [WC] Frederico Ferreira Silva vs [3] Francesco Passaro



COURT LISBOA – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Daniel Michalski vs [PR] Jeremy Jahn



ATP Lisbon Daniel Michalski [2] • Daniel Michalski [2] 40 2 Jeremy Jahn Jeremy Jahn 15 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Michalski 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 J. Jahn 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 D. Michalski 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 J. Jahn 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 D. Michalski 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 D. Michalski 0-15 0-1 J. Jahn 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [WC] Jaime Faria vs [7] Luca Van Assche



3. [8] Manuel Guinard vs Gian Marco Moroni (non prima ore: 14:00)



4. [Alt] Miljan Zekic vs Gianluca Mager



COURT BELÉM – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Remy Bertola vs [11/Alt] Duje Ajdukovic



ATP Lisbon Remy Bertola Remy Bertola 30 6 0 Duje Ajdukovic [11] • Duje Ajdukovic [11] 15 2 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 D. Ajdukovic 0-15 0-30 15-30 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 R. Bertola 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 D. Ajdukovic 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 R. Bertola 15-0 40-0 ace 40-15 3-2 → 4-2 D. Ajdukovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 R. Bertola 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 R. Bertola 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 D. Ajdukovic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

2. [5] Mattia Bellucci vs Goncalo Oliveira



CHALLENGER Orleans (Francia) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)

ATP Orleans Lukas Rosol [1] • Lukas Rosol [1] 30 7 3 Terence Atmane Terence Atmane 0 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 L. Rosol 15-0 30-0 3-3 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 L. Rosol 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 2-2 → 3-2 T. Atmane 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Rosol 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Rosol 15-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 T. Atmane 5-5 L. Rosol 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 T. Atmane 0-15 df 0-30 15-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 L. Rosol 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 A-40 4-3 → 5-3 T. Atmane 15-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 L. Rosol 30-0 30-30 40-30 3-2 → 4-2 T. Atmane 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 L. Rosol 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Atmane 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Rosol 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-1 → 1-1 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

1. [1] Lukas Rosolvs Terence Atmane

2. [4] Maxime Janvier vs [12] Kenny De Schepper



3. [6] Ugo Blanchet OR [WC] Kyrian Jacquet vs Mats Rosenkranz OR [7] Viktor Durasovic



4. Otto Virtanen vs Laurent Lokoli (non prima ore: 15:30)



5. Jesper de Jong vs [3/WC] Richard Gasquet (non prima ore: 17:30)



6. Evan Furness vs [7] Henri Laaksonen



7. Jonas Forejtek vs Gijs Brouwer



LA FORET 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [2] Vitaliy Sachko vs [8] Joris De Loore



ATP Orleans Vitaliy Sachko [2] Vitaliy Sachko [2] 0 3 1 Joris De Loore [8] • Joris De Loore [8] 0 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. De Loore 1-2 V. Sachko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. De Loore 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 V. Sachko 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. De Loore 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 J. De Loore 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 2-4 V. Sachko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 J. De Loore 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 V. Sachko 0-15 df 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 J. De Loore 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 V. Sachko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. De Loore 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [3] Arthur Cazaux vs Ulises Blanch



3. [5] Clement Tabur OR Bogdan Bobrov vs Rudolf Molleker OR [9] Arthur Fils



CHALLENGER Charleston (USA) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

1. [Alt] Donald Youngvs [10] Ezekiel Clark

2. [1] Govind Nanda vs [12] Strong Kirchheimer



3. [PR] Andrew Harris vs [8] Emilio Nava (non prima ore: 18:00)



4. [4] Juan Pablo Ficovich vs [Alt] Charles Broom



Court 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Tennys Sandgren vs [WC] Garrett Johns



2. Murphy Cassone vs [Alt] August Holmgren



3. Sebastian Fanselow vs [WC] Ethan Quinn (non prima ore: 18:00)



Court 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [PR] Patrick Kypson vs [7] Omni Kumar



2. [2] Giovanni Oradini vs [8] Gage Brymer



3. Enzo Couacaud vs Zachary Svajda (non prima ore: 18:00)



1. [2] Nicolas Alvarezvs [12] Alejo Lorenzo Lingua Lavallen

2. [1] Hernan Casanova vs [Alt] Jakub Paul



3. [3] Juan Pablo Varillas vs Andrea Collarini (non prima ore: 20:00)



4. Daniel Dutra da Silva vs [4] Camilo Ugo Carabelli (non prima ore: 23:00)



5. Juan Bautista Torres vs Genaro Alberto Olivieri



Cancha 3 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Thiago Seyboth Wild vs [9] Joao Lucas Reis Da Silva



2. [Alt] Franco Emanuel Egea vs [Alt] Ignacio Monzon



3. [8] Yannick Hanfmann vs [Alt] Gonzalo Villanueva (non prima ore: 19:00)



Cancha 8 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Carlos Sanchez Jover vs Wilson Leite



2. [3] Facundo Juarez vs [11] Daniel Rincon



3. Pol Martin Tiffon vs [2] Daniel Altmaier (non prima ore: 19:00)



