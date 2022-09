ATP 250 Sofia: Il Tabellone Principale. Jannik SInner guida il seeding. Anche Lorenzo Musetti con il bye. Al via altri due azzurri

ATP 250 Sofia – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Sinner, Jannik vs Bye

Qualifier vs Borges, Nuno

(WC) Wawrinka, Stan vs Fognini, Fabio

Verdasco, Fernando vs (6) Basilashvili, Nikoloz

(3) Dimitrov, Grigor vs Bye

Ymer, Mikael vs Ivashka, Ilya

Sonego, Lorenzo vs Zapata Miralles, Bernabe

van Rijthoven, Tim vs (5) Rune, Holger

(7) Draper, Jack vs Lajovic, Dusan

Qualifier vs (WC) Kuzmanov, Dimitar

Lehecka, Jiri vs (WC) Lazarov, Alexandar

Bye vs (4) Musetti, Lorenzo

(8) Otte, Oscar vs Qualifier

Berankis, Ricardas vs Majchrzak, Kamil

Huesler, Marc-Andrea vs Qualifier

Bye vs (2) Carreno Busta, Pablo