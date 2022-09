Ranking ITF per Nazioni: Italia sempre al settimo posto

L’Italia è stabile in settima posizione nel ranking per nazioni pubblicato oggi dall’International Tennis Federation (ITF) dopo la conclusione della fase a gironi delle Davis Cup by Rakuten Finals. Non solo la squadra azzurra, ma tutte le prime otto nazioni hanno confermato le rispettive posizioni.

Tra le otto qualificate per la fase ad eliminazione diretta delle Davis Cup by Rakuten Finals, in programma dal 22 al 27 novembre a Malaga (Italia, Croazia, Spagna, Canada, Germania, Australia, Olanda, Stati Uniti) ci saranno sei delle prime otto del ranking. Mancano all’appello Francia e Gran Bretagna, sostituite da Australia e Olanda, peraltro le uniche fra le finaliste che hanno scalato posizioni: la prima è passata dal quindicesimo all’undicesimo posto, la seconda salita dal ventesimo al quattordicesimo posto.

ITF NATION RANKING (20-09-2022)

1. Croazia (0) 938,38 punti

2. Spagna (0) 693,25 punti

3. Francia (0) 628 punti

4. Stati Uniti (0) 490,34 punti

5. Germania (0) 485,09 punti

6. Canada (0) 459,75 punti

7. ITALIA (0) 445 punti

8. Gran Bretagna (0) 398 punti

9. Serbia (+2) 388,25 punti

10. Kazakistan (-1) 378,13 punti

11. Australia (+4) 366,25 punti

12. Belgio (-2) 365 punti

13. Svezia (0) 360,81 punti

14. Olanda (+6) 356,13 punti

15. Argentina (-3) 348,75 punti

(evidenziate le nazioni qualificate per le Davis Cup by Rakuten Finals di Malaga)