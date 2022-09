WTA 125 Budapest: Il Main Draw ed il tabellone di Qualificazione con i risultati del Primo Turno di Quali. Tre azzurre ai nastri di partenza nel Md

WTA 125 Budapest – Tabellone Principale – terra

(1/WC) Irina-Camelia Begu vs (WC) Rebeka Stolmar

Irina Bara vs Oceane Dodin

Qualifier vs Dalma Galfi

Lauren Davis vs (5) Nuria Parrizas Diaz

(3) Jasmine Paolini vs Viktoriya Tomova

Julia Grabher vs (WC) Timea Babos

Qualifier vs Anna Karolina Schmiedlova

Qualifier vs (7) Mayar Sherif

(8) Panna Udvardy vs (WC) Natalia Szabanin

Laura Pigossi vs Arantxa Rus

(SE) Reka-Luca Jani vs Danka Kovinic

Qualifier vs (4) Lucia Bronzetti

(6) Jule Niemeier vs Magdalena Frech

Tamara Zidansek vs (WC) Fanny Stollar

Cristina Bucsa vs Simona Waltert

Elisabetta Cocciaretto vs (2) Anna Bondar

WTA 125 Budapest – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Tamara Korpatsch vs Maria Carle

Diana Marcinkevica vs (5) Leolia Jeanjean

(ALT) Ingrid Gamarra Martins vs Carolina Alves

(WC) Amarissa Toth vs (7) Viktoria Kuzmova

(ALT) Angelina Gabueva vs Jesika Maleckova

(WC) Adrienn Nagy vs (6) Erika Andreeva

(4) Emma Navarro vs Anastasia Zakharova

Nigina Abduraimova vs (8) Olga Danilovic

I risultati di oggi – Primo Turno Qualificazione

WTA Budapest 125 Amarissa Toth Amarissa Toth 6 6 Viktoria Kuzmova [7] Viktoria Kuzmova [7] 4 1 Vincitore: A. Toth Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Amarissa Toth 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Viktoria Kuzmova 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Amarissa Toth 0-15 15-15 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Viktoria Kuzmova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Amarissa Toth 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Viktoria Kuzmova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Amarissa Toth 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Viktoria Kuzmova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 Amarissa Toth 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Viktoria Kuzmova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Amarissa Toth 0-15 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Viktoria Kuzmova 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Amarissa Toth 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Viktoria Kuzmova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Amarissa Toth 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Viktoria Kuzmova 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Amarissa Toth 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Amarissa Tothvs (7) Viktoria Kuzmova

Adrienn Nagy vs (6) Erika Andreeva



WTA Budapest 125 Adrienn Nagy Adrienn Nagy 6 5 1 Erika Andreeva [6] Erika Andreeva [6] 3 7 6 Vincitore: E. Andreeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Adrienn Nagy 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 1-5 → 1-6 Erika Andreeva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Adrienn Nagy 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 1-3 → 1-4 Erika Andreeva 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Adrienn Nagy 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Erika Andreeva 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Adrienn Nagy 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Erika Andreeva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 5-7 Adrienn Nagy 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Erika Andreeva 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Adrienn Nagy 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 df 4-4 → 5-4 Erika Andreeva 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Adrienn Nagy 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Erika Andreeva 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Adrienn Nagy 15-0 15-15 15-30 15-40 4-0 → 4-1 Erika Andreeva 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Adrienn Nagy 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Erika Andreeva 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Adrienn Nagy 15-0 df 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Erika Andreeva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 df 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Adrienn Nagy 15-0 30-0 30-15 40-15 df 4-3 → 5-3 Erika Andreeva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Adrienn Nagy 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Erika Andreeva 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Adrienn Nagy 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-1 → 3-1 Erika Andreeva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Adrienn Nagy 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Erika Andreeva 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1

Ingrid Gamarra Martins vs Carolina Alves



CH CH Budapest Gamarra Martins I. Gamarra Martins I. 0 2 Alves C. Alves C. 6 6 Vincitore: Alves C. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6

(1) Tamara Korpatsch vs Maria Carle



WTA Budapest 125 Tamara Korpatsch [1] Tamara Korpatsch [1] 6 6 Maria Carle Maria Carle 2 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Maria Carle 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-1 → 5-2 Maria Carle 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 4-1 → 5-1 Tamara Korpatsch 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Maria Carle 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Tamara Korpatsch 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Maria Carle 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Tamara Korpatsch 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Maria Carle 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 Tamara Korpatsch 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-2 → 5-2 Maria Carle 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Tamara Korpatsch 0-15 15-15 df 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Maria Carle 0-15 0-30 0-40 df 2-1 → 3-1 Tamara Korpatsch 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 df 1-1 → 2-1 Maria Carle 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Grandstand 4 – ore 10:00

(4) Emma Navarro vs Anastasia Zakharova



WTA Budapest 125 Emma Navarro [4] Emma Navarro [4] 6 4 6 Anastasia Zakharova Anastasia Zakharova 1 6 0 Vincitore: E. Navarro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 Anastasia Zakharova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-0 → 5-0 Emma Navarro 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-0 → 4-0 Anastasia Zakharova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 df 1-0 → 2-0 Anastasia Zakharova 15-0 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Emma Navarro 0-15 0-30 0-40 df 4-5 → 4-6 Anastasia Zakharova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Emma Navarro 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Anastasia Zakharova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Emma Navarro 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Anastasia Zakharova 0-15 0-30 0-40 15-40 df 1-3 → 2-3 Emma Navarro 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Anastasia Zakharova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Emma Navarro 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 Anastasia Zakharova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Emma Navarro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Anastasia Zakharova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Emma Navarro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Anastasia Zakharova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Anastasia Zakharova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Emma Navarro 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Nigina Abduraimova vs (8) Olga Danilovic



WTA Budapest 125 Nigina Abduraimova Nigina Abduraimova 0 6 1 Olga Danilovic [8] • Olga Danilovic [8] 0 4 0 Vincitore: N. Abduraimova per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Olga Danilovic 1-0 Nigina Abduraimova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Olga Danilovic 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Nigina Abduraimova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 Olga Danilovic 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Nigina Abduraimova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Olga Danilovic 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Nigina Abduraimova 15-0 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Olga Danilovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 Nigina Abduraimova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Olga Danilovic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Nigina Abduraimova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0

Angelina Gabueva vs Jesika Maleckova Non prima 13:15



CH CH Budapest Gabueva A. Gabueva A. 3 5 Maleckova J. Maleckova J. 6 7 Vincitore: Maleckova J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6

Diana Marcinkevica vs (5) Leolia Jeanjean