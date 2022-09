Davis Cup: Berrettini soffre all’avvio ma vince al terzo su Coric, è 2-0 Italia sulla Croazia

Prestazione in crescendo per il romano

Matteo Berrettini porta il secondo punto all’Italia nella prima sfida di Coppa Davis a Bologna contro la Croazia. Il romano ha sconfitto Borna Coric rimontando il primo set perso al tiebreak, 6-7 6-2 6-1 lo score conclusivo di una partita assai complicata nel primo set, ma poi dominata nel secondo e terzo parziale. Matteo è cresciuto molto nel corso del match dopo un avvio incerto sia al servizio che nello scambio. Sembrava contratto l’azzurro, falloso nella spinta e meno incisivo con i suoi colpi principali, prima di servizio e diritto. Soprattutto non era totalmente sciolto, un po’ lento a mettersi in moto sul primo passo, mentre Coric è scattato con i suoi ritmi e sicurezza nella spinta. Dall’avvio del secondo set il romano ha cambiato marcia: ha iniziato a rispondere con grande profondità e qualità, ha guadagnato campo e trovato un bel ritmo col servizio. Con un crescendo importante, Berrettini ha dominato secondo e soprattutto terzo set, volando verso il successo. L’Italia batte la Croazia, ottimo inizio per il team azzurro a Bologna.

Berrettini è contratto nel suo primo turno di servizio, concede due palle break. Con un errore di diritto in scambio, Coric vola avanti 2-0 e servizio. Il set avanza sui turni di servizio. Matteo ha la palla break per rientrare sul 2-4, 30-40, grazie ad un pessimo turno di battuta del croato. Imposta lo scambio il romano, si butta a rete ma l’attacco è corto e subisce il passante al corpo di Coric. Il contro break arriva alla seconda chance, con un passante di diritto in corsa Matteo strappa il punto del 4-3. Berrettini è meno continuo e preciso nella spinta col diritto, Coric gioca “col telecomando” sulla diagonale di rovescio. Sul 5-4 Coric, Matteo sbaglia sotto rete un tocco non facile, è 40 pari, a due punti dal set il croato. Con un diritto steccato, Berrettini concede il set point. Borna sbaglia malamente un diritto in scambio, classico errore non forzato che salva l’azzurro in momento così delicato. Si aggrappa a servizio e diritto, Matteo impatta 5 pari. Si arriva al tiebreak. Un nastro beffa Berrettini nel primo punto, Coric non sbaglia niente mentre Matteo gioca fin troppo trattenuto. 4-1 avanti Borna. Con un altro duro scambio, Coric provoca l’errore col diritto dell’azzurro, si gira 5-1. Il back del romano non è efficace, il croato è veloce nel girare intorno alla palla e spingere. Con un vincente di rovescio perfetto lungo linea Coric vola 6-2 a 4 set point. Si riporta sotto 6-4 l’azzurro, ma con un diritto sparato in rete il set lo vince il croato 7 punti a 4.

Berrettini inizia bene il secondo set, buon turno di servizio e spinge a tutta col diritto in risposta, per lo 0-30. Con un diritto mal centrato Matteo trova un vincente imprendibile, è palla break sul 30-40. Il break arriva col doppio fallo del croato, 2-0 Berrettini. È cresciuto in risposta Berrettini, mette più pressione al croato, diventato più falloso. Con un erroraccio di rovescio, Coric crolla 0-40 sul 0-3. Si salva il croato, anche la quarta, per l’1-3. È più rapido nel primo passo verso la palla Matteo, e i risultati si vedono, sbaglia meno ed è molto più profondo nello scambio. Sul 4-2 Berrettini concede una palla break, la cancella con un duro scambio dal fondo. 5-2 Berrettini. È incerto Coric, Matteo ne approfitta chiudendo il set 6-2.

Berrettini inizia il terzo set al servizio, ma non trova punti diretti. Coric alza il muro e si guadagna una palla break sul 30-40. Con un gran kick al servizio sulla seconda palla Matteo si salva. Scoccano le due ore di gioco sul 2-1, è lotta vera in campo. Nel quarto game Berrettini prima trova un passante di rovescio di puro polso, a una mano (!), quindi tira uno smash degno della NBA per elevazione e potenza, è 0-30. Si prende il break l’azzurro con un attacco perfetto sul 30-40 chiuso con una volee di potenza, è avanti 3-1. Il match si chiude qua, Matteo dilaga e chiude con un ace per 6-1. È il punto del 2-0 per l’Italia, missione compiuta nella prima giornata.