Che bella immagine! Zverev si è allenato con il tennista ucraino di 98 anni

Leonid Stanislavskyi era sulla bocca di tutti all’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina. Il 98enne tennista ucraino, sopravvissuto alla Seconda Guerra Mondiale, era improvvisamente a rischio. Leonid si limitava a dire che gli mancava giocare a tennis e che voleva tornare a praticare lo sport della sua vita. Per fortuna è riuscito a trovare rifugio in Polonia e ora sta vivendo diversi sogni.

Uno dei più recenti è arrivato proprio in questi giorni. In una bella immagine che fa emozionare chiunque, Stanislavskyi ha avuto l’opportunità di allenarsi un po’ con Alexander Zverev, dopo aver già palleggiato con Rafael Nadal, tra gli altri. Un esempio di perseveranza e di come l’età sia solo un numero!