Alcaraz salterà la prima sfida di Coppa Davis contro la Serbia

Carlos Alcaraz è arrivato questo martedì a Valencia per unirsi alla squadra spagnola che disputerà la fase a gironi delle finali di Coppa Davis, ancora fresco del titolo degli US Open e del salto in cima alla classifica ATP. C’erano molti dubbi sulla partecipazione del 19enne alla competizione, ma lui ha subito assicurato di voler giocare. Tuttavia, ha lasciato aperta la possibilità di saltare il primo incontro con la Serbia di mercoledì, cosa che probabilmente accadrà.

Secondo il quotidiano Marca, Roberto Bautista Agut e Albert Ramos sono i giocatori scelti per giocare in questo primo ostacolo della fase a gironi, mentre Alcaraz è stato trattenuto per riposare dopo quindici giorni estenuanti dal punto di vista fisico ed emotivo. Nel doppio, sembra che Marcel Granollers e Pedro Martínez faranno coppia.

Alcaraz, invece, dovrebbe essere in grado di giocare contro il Canada e la Corea del Sud, mentre la Spagna cercherà di assicurarsi un posto nei quarti di finale della Coppa Davis, dove passeranno le prime due classificate di ogni gruppo.