Tennis on the Racetrack: Gli organizzatori chiedono dei chiarimenti ““Abbiamo appreso solo lo scorso 9 settembre che ci potrebbe essere questa sovrapposizione di eventi e abbiamo chiesto immediatamente a Formula Imola di incontrarci per trovare una soluzione”

In merito alle notizie apparse su alcuni organi di stampa, inerenti il possibile cambio di data del Gran Premio di Formula 1 di Imola 2023, che comporterebbe la sovrapposizione con la prima edizione italiana di Tennis on the Racetrack (in programma nello stesso circuito di Formula 1 martedì 23 maggio del prossimo anno), CC LAB Consultant Ltd, ideatore del format, e CC Lab Italia Srl, organizzatore dell’evento italiano (da realizzarsi in sinergia con Formula Imola SpA e Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari), vogliono offrire chiarimenti sul punto.

Claudio Scopece, project manager di Tennis on the Racetrack, precisa: “Abbiamo appreso solo lo scorso 9 settembre che ci potrebbe essere questa sovrapposizione di eventi e abbiamo chiesto immediatamente a Formula Imola di incontrarci per trovare una soluzione in grado di soddisfare pienamente l’interesse del torneo e, più precisamente, del format proposto come da contratto. Come noto, la tappa di Imola rappresenta l’esordio di un progetto che parte dall’Europa per estendersi ad altri continenti”.

Il torneo a inviti ‘Tennis on the Racetrack Imola 2023’ si è già assicurato fin dai mesi scorsi la presenza di tre straordinari professionisti: il romano Matteo Berrettini (best ranking di numero 6 al mondo, finalista a Wimbledon 2021), il tedesco Alexander Zverev (best ranking di numero 2 al mondo e vincitore nel 2021 delle Nitto ATP Finals di Torino) e il torinese Lorenzo Sonego (già numero 21 del mondo e parte del team italiano di Coppa Davis). Rimangono ancora riservate le trattative con altri fra i migliori giocatori della classifica mondiale maschile.