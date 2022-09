Challenger Szczecin: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nove azzurri al via tra cui due derby tra Md e Qualificazioni

CHALLENGER Szczecin (Polonia) – Tabellone Principale, terra battuta

(1) Coria, Federico vs Brancaccio, Raul

(WC) Kasnikowski, Maks vs Cobolli, Flavio

Pellegrino, Andrea vs Qualifier

Qualifier vs (6) Delbonis, Federico

(3) Tseng, Chun-Hsin vs Qualifier

(WC) Janowicz, Jerzy vs Hanfmann, Yannick

Qualifier vs Qualifier

Tirante, Thiago Agustin vs (7) Novak, Dennis

(5) Taberner, Carlos vs Qualifier

Vavassori, Andrea vs Arnaldi, Matteo

Skatov, Timofey vs Mager, Gianluca

Sanchez Izquierdo, Nikolas vs (4) Moutet, Corentin

(8) Cecchinato, Marco vs Moroni, Gian Marco

Guinard, Manuel vs Shevchenko, Alexander

Diaz Acosta, Facundo vs (WC) Michalski, Daniel

Zekic, Miljan vs (2) Carballes Baena, Roberto

(1) Forejtek, Jonasvs Handel, TimChoinski, Janvs (8) Stodder, Timo

(2) Krutykh, Oleksii vs Krumich, Martin

Ejupovic, Elmar vs (9) Gutierrez, Oscar Jose

(3) Nikles, Johan vs Kielan, Szymon

(PR) Bellucci, Thomaz vs (10) Molleker, Rudolf

(4) Van Assche, Luca vs Rodriguez, Cristian

(WC) Drzewiecki, Karol vs (12) Paulson, Andrew

(5) Bellucci, Mattia vs (WC) Wojcik, Yann

(WC) Kulakowski, Mateusz vs (7) Gakhov, Ivan

(6) Wessels, Louis vs (WC) Szajrych, Jasza

(Alt) Cias, Pawel vs (11) Kravchenko, Georgii

Court 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30)

1. [5] Mattia Bellucci vs [WC] Yann Wojcik

2. [PR] Thomaz Bellucci vs [10] Rudolf Molleker

3. [WC] Karol Drzewiecki vs [12] Andrew Paulson

4. [1] Jonas Forejtek vs Tim Handel

Court 2 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30)

1. [Alt] Pawel Cias vs [11] Georgii Kravchenko

2. [WC] Mateusz Kulakowski vs [7] Ivan Gakhov

3. [3] Johan Nikles vs Szymon Kielan

4. [2] Oleksii Krutykh vs Martin Krumich

Court 6 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30)

1. [6] Louis Wessels vs [WC] Jasza Szajrych

2. [4] Luca Van Assche vs Cristian Rodriguez

3. Elmar Ejupovic vs [9] Oscar Jose Gutierrez

4. Jan Choinski vs [8] Timo Stodder