JC Ferrero: “Carlos e Jannik dominaranno il tour per i prossimi 10 anni”

L’allenatore (ed ex n.1 al mondo) Juan Carlos Ferrero sta vivendo con grande emozione la cavalcata a NY del suo pupillo. Dopo la splendida edizione 2021, dove si rivelò al mondo con tutto il suo talento, quest’anno “Carlito” si è issato in semifinale dopo una battaglia pazzesca, celebrata da tutto il mondo della racchetta, contro Jannik Sinner. Un match giocato alla pari, con grande intensità e spettacolo, che ha messo un ulteriore mattoncino a quella che in molti pensano sia la prossima grande rivalità al vertice del tennis maschile. Di questo ne è convinto anche Ferrero, che in un’intervista rilascia a El Larguero ha parlato di questo e altri temi di attualità. Ecco alcuni delle sue risposte.

“Se mi ha sorpreso Alcaraz? Lo conosco molto bene. Conosco il livello che ha e quanto lontano può arrivare. Nessuna sorpresa, ma la partita contro Sinner è stata di livello brutale. Hanno toccato un livello che non si vedeva in campo da molto tempo. È stata una partita molto bella da vedere”.

“Sinner? Fortissimo, penso che nei prossimi 10 anni saranno lui e Carlos i giocatori che potranno dominare il circuito. Sarà una rivalità molto sana e bella.”

“Dopo la battaglia contro Sinner abbiamo deciso di non allenarci per dargli riposo, soprattutto i suoi muscoli. Si alzato un po’ stanco, ma non ha sentito seri problemi”.

“Essere già n.1? Non ne parliamo. Conosciamo l’opportunità che ha di fronte. Mentalmente è pronto a vincere uno Slam e ad essere anche il numero 1, ma bisogna continuare a lavorare sodo perché niente lo distragga e non si monti la testa, mantenendo la sua umiltà. Deve andare per la sua strada e non possiamo dargli più peso. Il primo passo è vincere uno Slam. Da lì, la convinzione di poter guardare sempre più in alto. Questo è ciò che fanno i migliori, fissare l’obiettivo di vincere ogni torneo a cui partecipano. Hai opzioni per vincere, ma poi devi farlo. Ci sono molti giocatori che possono vincere i Grandi Slam, Carlos è uno di loro”.