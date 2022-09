Jannik Sinner dopo la sconfitta con match point contro Carlos Alcaraz: “Poteva finire in tre, quattro o cinque set. Il livello è stato alto. E’ stato un bel match di sicuro, però è andato così. Giocherò in Davis” (Video)

Jannik Sinner : “Poteva finire in tre, quattro o cinque set. Il livello è stato alto. E’ stato un bel match di sicuro, però è andato così. Ricordo il 3-2 40-30 nel quinto. Alcuni punti li ho vinti, altri li ho persi. Ho fatto il break, ho fatto del mio meglio.

Ci sono stati dei set point nel secondo set, alcuni sono andati dalla mia parte e altri dalla sua. Stavo servendo molto bene, specie in quel momento, ma è andata così. Non ho potuto trovare la via per chiudere il break“.

“Mi sento bene. Ho migliorato fisicamente ultimamente, mi sento molto meglio. Mi sento più pronto fisicamente per giocare match come questo, per ore ed ore. Ci sono molti lati positivi in questa settimana e poco più. Nella prima settimana non ho giocato il mio miglior tennis, ma lui è quel tipo di giocatore che ti fa alzare il livello“.

“Ho avuto sconfitte pesanti, senza dubbio questa è in cima alla lista. Farà male per un po’, ma domani è un altro giorno. Oggi cerco solo di prendere i lati positivi, ma è dura. Giocherò la Coppa Davis prima di tornare ad allenarmi nel modo migliore possibile per vincere queste partite. Questo livello è stato molto alto. E’ stato un bel match, spero lo sia stato anche per gli spettatori. L’ultima volta ho vinto io, stavolta ha vinto lui“.

