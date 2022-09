La corsa al n.1 del mondo. Nadal in pole position. Alcaraz e Ruud e le loro possibilità di diventare n.1 del mondo

Daniil Medvedev è caduto negli ottavi di finale degli US Open contro Nick Kyrgios e perderà la leadership del ranking mondiale. Rafael Nadal è quello che ha più possibilità di occupare questa posizione, ma anche Carlos Alcaraz dipenderà solo da se stesso e c’è anche Casper Ruud con delle possibilità La matematica è complessa, ma abbiamo semplificato gli scenari.

RAFAEL NADAL SARÀ IL NUMERO 1 SE…

– Andrà in finale agli US Open;

– Se perderà in semifinale o nei “quarti” e Alcaraz/Ruud non vinceranno gli US Open;

– Se perderà agli ottavi di finale e Alcaraz/Ruud non raggiungeranno la finale.

CARLOS ALCARAZ SARÀ IL NUMERO 1 SE…

– È campione degli US Open

– Se Nadal perderà negli ottavi di finale, raggiunge la finale e perderà contro qualcuno che non sia Casper Ruud

CASPER RUUD SARÀ IL NUMERO 1 SE…

– Campione degli US Open battendo in finale qualcuno che non sia Rafael Nadal

– Se Nadal perderà negli ottavi di finale, raggiungerà la finale e perderà contro qualcuno che non sia Carlos Alcaraz.

Un’eventuale finale tra Alcaraz e Ruud decreterebbe il nuovo numero uno del mondo.