Preparate i popcorn: Medvedev e Kyrgios si sfideranno agli ottavi degli Us Open (Video)

Daniil Medvedev, numero uno del mondo, continua la sua corsa per la difesa del titolo e ha conquistato il biglietto per gli ottavi di finale agli US Open.

Il tennista russo non ha incontrato grandi difficoltà, questa volta contro il cinese Yibing Wu, e si è imposta per 6-4, 6-2, 6-2 dopo quasi due ore di partita in cui la sua superiorità non è mai stata messa in discussione.

Il numero uno del mondo dovrà ora affrontare un test molto più duro al prossimo turno. Il suo prossimo avversario sarà Nick Kyrgios.

L’australiano ha battuto al terzo turno l’americano JJ Wolf per 6-4, 6-2, 6-4, in quella che è stata la sua migliore prestazione del torneo, confermando il duello che tutti volevano.

Ricordiamo che i due si sono incontrati all’ATP 1000 di Montreal, con la vittoria di Kyrgios.

D. Medvedev vs Y. Wu



Slam Us Open D. Medvedev [1] D. Medvedev [1] 6 6 6 Y. Wu Y. Wu 4 2 2 Vincitore: D. Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Y. Wu 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Y. Wu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 Y. Wu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 D. Medvedev 15-0 15-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 Y. Wu 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Medvedev 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 40-40 df A-40 ace 5-2 → 6-2 Y. Wu 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Y. Wu 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 4-0 Y. Wu 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Y. Wu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 5-4 → 6-4 Y. Wu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 4-4 Y. Wu 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Y. Wu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 D. Medvedev 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 1-2 → 2-2 Y. Wu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 Y. Wu 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

D. Medvedev Y. Wu12 ACES 15 DOUBLE FAULTS 059/92 (64%) FIRST SERVE % IN 56/88 (64%)42/59 (71%) WIN % ON 1ST SERVE 29/56 (52%)18/33 (55%) WIN % ON 2ND SERVE 16/32 (50%)8/10 (80%) NET POINTS WON 14/27 (52%)6/12 (50%) BREAK POINTS WON 1/9 (11%)43/88 (49%) RECEIVING POINTS WON 32/92 (35%)26 WINNERS 1627 UNFORCED ERRORS 42103 TOTAL POINTS WON 7711086.9 ft DISTANCE COVERED 10656.8 ft61.6 ft DISTANCE COVERED/PT. 59.2 ft

N. Kyrgios vs J. Wolf



Slam Us Open N. Kyrgios [23] N. Kyrgios [23] 6 6 6 J. Wolf J. Wolf 4 2 3 Vincitore: N. Kyrgios Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 J. Wolf 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 N. Kyrgios 15-0 ace 30-15 ace 40-15 ace 4-3 → 5-3 J. Wolf 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-2 → 4-3 N. Kyrgios 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 J. Wolf 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 N. Kyrgios 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-0 → 2-0 J. Wolf 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 N. Kyrgios 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-2 → 6-2 J. Wolf 15-0 ace 30-0 40-0 5-1 → 5-2 N. Kyrgios 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 5-1 J. Wolf 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 3-1 → 4-1 N. Kyrgios 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-1 → 3-1 J. Wolf 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-1 → 2-1 N. Kyrgios 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 0-1 → 1-1 J. Wolf 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Kyrgios 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-4 → 6-4 J. Wolf 15-0 ace 30-0 40-0 5-3 → 5-4 N. Kyrgios 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 5-3 J. Wolf 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 N. Kyrgios 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 3-2 → 4-2 J. Wolf 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Wolf 15-0 40-0 1-1 → 1-2 N. Kyrgios 30-0 ace 40-0 40-15 df ace 0-1 → 1-1 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

21 ACES 65 DOUBLE FAULTS 161/86 (71%) FIRST SERVE % IN 54/80 (68%)47/61 (77%) WIN % ON 1ST SERVE 37/54 (69%)14/25 (56%) WIN % ON 2ND SERVE 13/26 (50%)8/10 (80%) NET POINTS WON 9/15 (60%)5/11 (45%) BREAK POINTS WON 0/7 (0%)30/80 (38%) RECEIVING POINTS WON 25/86 (29%)36 WINNERS 2032 UNFORCED ERRORS 2691 TOTAL POINTS WON 756681.0 ft DISTANCE COVERED 6698.8 ft40.2 ft DISTANCE COVERED/PT. 40.4 f