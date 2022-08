Us Open: Matteo Berrettini non senza fatica approda al terzo turno. Ora la sfida contro Andy Murray

Matteo Berrettini non senza fatica approda al terzo turno degli Us Open.

Il tennista romano ha sconfitto questa sera il lucky loser francese Hugo Grenier classe 1996 e n.119 ATP con il risultato di 26 61 76(4) 76 (7) dopo 3 ore e 25 minuti di partita.

Al terzo turno Matteo Berrettini sfiderà Andy Murray, ex n.1 del mondo.

Primo set: Berrettini perdeva la battuta nel terzo game subendo il break a 15 con l’azzurro che commetteva un errore di diritto sulla palla break.

Sul 2 a 4 Matteo cedeva ancora una volta la battuta (ai vantaggi dal 40 a 0), con una brutta palla corta subito dopo il servizio che finiva in rete regalando in questo modo un altro break al transalpino che nel game successivo teneva un sofferto turno di battuta e dopo aver annullato due palle break al secondo set point utile portava a casa la frazione per 6 a 2, con Matteo che commetteva l’ennesimo errore gratuito di diritto sulla palla set.

Secondo set: Tutt’altra musica in questa frazione con il romano che in un attimo brekkava il transalpino nel secondo gioco (diritto vincente sulla palla break) e nel quarto game (Matteo giocava sulla palla break uno slice per avanzare verso la rete, agganciando il lob con uno smash perfetto) e prendendosi il doppio break in questo modo portandosi poi dopo sul 5 a 0.

Sul 5 a 1 l’azzurro teneva a 0 il turno di battuta e alla prima palla set utile conquistava il parziale per 6 a 1.

Terzo set: Berrettini sull’1 pari mancava una palla break con una schermaglia a rete tra i due, la vinceva il francese che annullava il break point e teneva poi la battuta.

Si andava al tiebreak con i due tennisti che tenevano agevolmente il turno di servizio. Nel tiebreak Matteo si portava sul 3 a 0 poi sul 5 a 2 e sul 6 a 3 con doppio minibreak.

Dopo aver mancato la prima palla set con il servizio a disposizione, al secondo tentativo con un servizio e dritto in avanzamento, a Grenier scappava di pochissimo il passante incrociato di rovescio e Matteo passava avanti nel match per 7 punti a 4.

Quarto set: Matteo mancava tre palle break nel corso del sesto e ottavo gioco e poi era lui a dover annullare sul 5 pari due pericolose palle break.

La prima annullata da Matteo con un nastro colpito sul dritto violento che voleva essere un’accelerazione, palla che cadeva ed era imprendibile per Grenier, arrivavano poi le scuse del romano e il francese sorrideva.

Il secondo break point veniva annullato con un servizio vincente e si andava al tiebreak.

Matteo sul 5 a 6 e battuta a disposizione annullava una palla set alla perfezione con una bella prima di servizio e diritto vincente impattando sul 6 pari.

L’azzurro, dopo aver mancato una palla match, al secondo tentativo piazzava il minibreak decisivo (che era anche match point) e con un bellissimo passante vincente di diritto (il secondo consecutivo dopo aver conquistato il minibreak con un altro passante di diritto), chiudeva la partita per 9 punti a 7.

Grandstand – Ore: 17:00

2° Inc. H. Grenier vs M. Berrettini



Slam Us Open H. Grenier H. Grenier 6 1 6 6 M. Berrettini [13] M. Berrettini [13] 2 6 7 7 Vincitore: M. Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak *- 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 ace 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 H. Grenier 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-6 → 6-6 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 H. Grenier 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-5 → 5-5 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 H. Grenier 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 3-4 → 4-4 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 H. Grenier 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-2 → 2-3 H. Grenier 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 H. Grenier 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 H. Grenier 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 H. Grenier 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 H. Grenier 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-3 → 4-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-2 → 3-3 H. Grenier 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 H. Grenier 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-0 → 1-1 H. Grenier 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 H. Grenier 15-15 30-15 40-15 0-5 → 1-5 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-4 → 0-5 H. Grenier 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 M. Berrettini 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 H. Grenier 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 H. Grenier 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 5-2 → 6-2 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 H. Grenier 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 H. Grenier 15-0 ace 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace 2-1 → 3-1 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 H. Grenier 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

7 ACES 177 DOUBLE FAULTS 385/142 (60%) FIRST SERVE % IN 56/117 (48%)68/85 (80%) WIN % ON 1ST SERVE 49/56 (88%)25/57 (44%) WIN % ON 2ND SERVE 41/61 (67%)24/39 (62%) NET POINTS WON 34/47 (72%)2/4 (50%) BREAK POINTS WON 2/8 (25%)27/117 (23%) RECEIVING POINTS WON 49/142 (35%)30 WINNERS 7524 UNFORCED ERRORS 47120 TOTAL POINTS WON 13913505.1 ft DISTANCE COVERED 12494.5 ft52.1 ft DISTANCE COVERED/PT. 48.2 ft