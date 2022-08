Us Open: Esordio positivo per Serena Williams. Kyrgios fecile su Kokkinakis. Malissimo Stefanos Tsitsipas e Taylor Fritz battuto dal n. 303 del mondo (Video)

Stefanos Tsitsipas, numero cinque del mondo e uno dei principali favoriti per arrivare lontano agli US Open, è stato eliminato questo lunedì sera nel primo turno dell’ultimo Grande Slam della stagione e in un modo assolutamente incredibile.

Il 24enne greco, che aveva appena raggiunto la finale dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati, è apparso completamente irriconoscibile, ha commesso più di cinquanta errori non forzati ed è stato battuto in modo netto dal n.94° ATP Daniel Galán, proveniente dalle qualificazioni, per 6-0, 6-1, 3-6 6-4, in 2 ore e 43 minuti di duello. Il primo game di Tsitsipas è stata vinto quando stava già perdendo con un incredibile 6-0, 5-0.

Galán non aveva mai sconfitto un giocatore top 20, figuriamoci un top 5. Incredibile!

Non oggi!”. Serena Williams, la più grande campionessa della storia dell’era Open con 23 titoli del Grande Slam, ha rimandato il suo ritiro in singolare qualificandosi in modo relativamente agevole per il secondo turno degli US Open, torneo che ha vinto nel 1999, 2002, 2008, 2012, 2013 e 2014 e al quale è stata finalista anche nel 2001, 2011, 2018 e 2019.

La campionessa, che giocava solo la sua quinta partita della stagione, ha fatto di gran lunga la sua migliore esibizione del 2022 per sconfiggere la montenegrina Danka Kovinic, numero 85 del mondo, per 6-3 6-3, in 1h38 e mantenendo il suo record perfetto negli incontri del primo turno del Grande Slam del suo paese, fase della competizione in cui non è mai stata sconfitta all’esordio. Con un secondo set molto migliore del primo, la Williams ha sparato 9 aces e 23 vincenti e, nonostante sia ancora lontana dal suo meglio, ha dato diversi segnali positivi.

Ora, al secondo turno, la Williams ha un compito molto più difficile: affronterà l’estone Anett Kontaveit, numero due del mondo, in quello che sarà curiosamente il primo incontro tra le due. Kontaveit, che non ha vinto molte partite negli ultimi mesi, ha battuto all’esordio la rumena Jaqueline Cristian per 6-3, 6-0.

È stata una prima giornata assolutamente folle per quanto riguarda il tabellone maschile degli US Open 2022. Nello stesso momento in cui Stefanos Tsitsipas è stato eliminato al primo turno dal qualificato colombiano Daniel Galán, anche il numero uno statunitense Taylor Fritz, campione di Indian Wellls e 12° nella classifica ATP, è stato sconfitto al primo turno del torneo più importante del suo Paese contro un connazionale proveniente dalle qualificazioni.

In un duello tra due tennisti con madri ex professioniste (la madre di Fritz è stata una top 10 negli anni ’70), è stato Brandon Holt, 24 anni e 303° ATP, figlio dell’ex campionessa degli US Open Tracy Austin (ha vinto questo evento a 16 e 18 anni), a imporsi per 6-7(3), 7-6(1), 6-3 6-4, al termine di una settimana assolutamente storica per la sua breve carriera professionistica, dopo quattro anni nel circuito universitario americano.

Il finalista di Wimbledon Nick Kyrgios, uno dei tennisti più in forma degli ultimi mesi, ha dimostrato ancora una volta di essere in ottime condizioni per affrontare le fasi finali degli US Open, vincendo e convincendo e qualificandosi per il secondo turno dello Slam americano.

Il 27enne australiano, numero 25 del mondo, ha battuto il suo buon amico e connazionale Thanasi Kokkinakis, il 70° giocatore ATP con cui ha vinto il titolo di doppio degli Australian Open quest’anno, per 6-3, 6-4, 7-6(4) nella sessione serale all’Arthur Ashe Stadium con un’esibizione di qualità completata in sole due ore.

Kyrgios affronterà per la prima volta il francese Benjamin Bonzi al secondo turno.