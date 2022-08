ATP Winston Salem: Sonego cerca quarti, per i bookie la sfida con Cressy è in salita

Dopo il successo all’esordio su Tabilo arriva un match ben più complicato per Lorenzo Sonego, che affronta uno dei favoriti dell’ATP di Winston Salem. Agli ottavi di finale, infatti, il torinese se la vedrà con Maxime Cressy, testa di serie numero 4 del torneo. I betting analyst vedono a 1,60 il successo dello statunitense, mentre la vittoria del tennista italiano si gioca a 2,30. Il giocatore di casa è avanti anche per la conquista del primo set, offerta a 2,10 contro l’1,65 di Sonego.

Per quanto riguarda il risultato esatto, riporta Agipronews, in pole c’è lo 0-2 in favore di Cressy a 2,40, seguito dall’1-2 a 3,60. Il 2-0 per l’azzurro, invece, vale 3,75 la posta.

Ottavi di Finale

Johnson – Gasquet 1-2 1.82 1.96

Ramos-Vinolas (8) – Mannarino 5-4 2.07 1.74

Kubler – Djere 0-0 1.51 2.52

Sonego (14) – Cressy (4) 0-0 2.35 1.58

Munar (15) – Van De Zandschulp (2) 1-0 2.36 1.57

Monteiro – Bonzi (10) 0-0 2.54 1.51

Thiem – Draper (13) 0-0 2.66 1.46

Ivashka (11) – Huesler 1-0 1.29 3.57