Kyrgios denunciato per diffamazione dalla tifosa esplusa dalla finale di Wimbledon

Proprio mentre la carriera di Nick Kyrgios sembra aver preso una piega virtuosa dopo la finale a Wimbledon e le ottime prestazioni in Nord America, arriva un’altra tegola extra campo a colpire il “bad boy” australiano.

Nel corso della finale di Wimbledon, persa contro Novak Djokovic, Kyrgios si lamentò con il giudice di sedia per colpa di una donna che, a suo dire, lo stava infastidendo. Nick segnalò la persona che fu allontanata dal Centre Court per buona parte della partita. “Mi distraeva tutto il tempo mentre stavo servendo… era ubriaca e fuori di testa, mi parlava nel corso degli scambi, così ho chiesto che fosse mandata via” dichiarò Nick dopo la finale, “Avrà bevuto 700 drink… continuava a disturbarmi nel gioco, ogni volta che colpivo la palla”.

Questa faccenda non è finita lì. Secondo quanto riporta il giornale britannico Guardian, la donna in questione, chiamata Anna Palus, ha sporto denuncia contro Kyrgios per diffamazione. La tifosa, legale di origine polacca, ha dichiarato che l’australiano ha esagerato richiedendo il suo allontanamento dal campo, che non fosse affatto ubriaca avendo venuto solo un paio di drink, e che lei stesse sostenendo proprio Nick nel corso della partita, non cercando affatto di danneggiarlo.

La signora ha dichiarato alla agenzia Reuters che la sua decisione di passare alle vie legali è dovuta al fatto che “l’accusa contro di me è avventata e senza prove. La faccenda mi ha provocato un danno, visto che sono stata cacciata dalla tribuna durante la finale, anche se temporaneamente (è rientrata prima del termine del match, ndr). Soprattutto ha provocato danni e stress alla mia persona e ai miei familiari poiché la cosa è stata vista in tv e riportata sulla stampa, quindi ha interessato milioni di persone in tutto il mondo”.

Palus ha quindi attivato lo studio legale londinese Brett Wilson LLP denunciando per diffamazione Kyrgios, con lo scopo di “Ottenere giustizia e per evitare che questa accusa venga ripetuta in futuro”. In caso di vittoria, la signora ha dichiarato che il risarcimento andrà in beneficenza.