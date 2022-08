Operazione di pulizia al gomito destro per Thomas Fabbiano

Il 33enne Thomas Fabbiano, attuale n.236 del ranking ATP in singolare, si è sottoposto questa mattina ad un’operazione di pulizia al gomito destro presso la Rennbahnklinik di Muttenz, in Svizzera, per risolvere un problema che lo perseguitava da diverso tempo. Il tennista di Grottaglie, ex n.70 del mondo, ha disputato il suo ultimo torneo nel circuito professionistico nel luglio scorso a Zug (ko al primo turno contro il francese Ugo Blanchet), ma nelle settimane più recenti è stato impegnato in Bundesliga tedesca (l’equivalente della nostra Serie A) con la maglia del Tennis Ewige Liebe BW Neuss. Nella giornata di ieri, Fabbiano è sceso in campo per il confronto con il Rosenheimer Unterstützungskasse, terminato 3-3, perdendo sia in singolare contro Lorenzo Giustino (6-3 6-2) che in doppio, al fianco di Pedro Sousa (2-6 6-3 15-13 per Bedene/Giustino).

