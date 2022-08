Nick Kyrgios: “Sono esausto, ma volevo offrire ai tifosi un Kyrgios-Medvedev” (Video)

Nick Kyrgios si è qualificato martedì per il secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Montreal, meno di 48 ore dopo aver giocato e vinto non una ma due finali a Washington. Il 27enne australiano ha sconfitto Sebastian Baez in un match in cui ha ammesso di essere esausto, ma non nasconde l’orgoglio di aver offerto ai suoi fan ciò che volevano: un duello di secondo turno tra due dei migliori giocatori del momento.

“Sono molto stanco ed esausto in questo momento. Dopo le finali di singolare e di doppio a Washington, sono tornato in albergo solo alle tre del mattino. Ieri [lunedì] non mi sono allenato. Sono abbastanza impressionato dalla mia prestazione di oggi. Sebastian sta vivendo l’anno migliore della sua carriera. È tra i primi 35 al mondo, è un grande agonista. Sapevo che sarebbe stata dura. Sono felice di aver dato a tutti gli spettatori quello che volevano: Kyrgios contro Medvedev al secondo turno”, ha confessato al termine della partita in conferenza stampa.

E cosa motiva Nick Kyrgios in questo momento? “Molte cose. Sento che ci sono molte persone a cui posso ispirarmi. È una buona forza motrice che spiega il mio modo di giocare. Già prima degli Australian Open di quest’anno ho deciso di allenarmi duramente e di fare un buon anno. Quest’anno ho voluto investire di più in me stesso. Volevo ricordare a tutti che sono un’ottima tennista e che posso ancora giocare ad alto livello e vincere tornei. Ora voglio continuare le mie buone abitudini e giocare a tennis”.