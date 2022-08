Daniil Medvedev vince il suo primo titolo dell’anno a Los Cabos (Video)

Il numero uno del mondo Daniil Medvedev ha vinto il suo primo titolo della stagione questa mattina, diventando campione dell’ATP 250 di Los Cabos, in Messico. Per il 26enne russo si tratta del primo titolo da quando ha raggiunto la vetta della classifica mondiale, prima a marzo e poi a giugno. Si tratta del 14° titolo in carriera del russo, di cui 13 sui campi veloci.

In una finale con due set completamente diversi, Medvedev ha sconfitto il britannico Cameron Norrie, campione del torneo nel 2021, per 7-5, 6-0 in un incontro durato 81 minuti. Il primo set ha richiesto 55 minuti e il secondo solo 26.