Challenger Lima: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

Challenger Lima – Tabellone Principale – terra

(1) Etcheverry, Tomas Martin vs Qualifier

Quiroz, Roberto vs Luz, Orlando

Alvarez, Nicolas vs Qualifier

Dutra da Silva, Daniel vs (6) Olivo, Renzo

(3) Ugo Carabelli, Camilo vs Mejia, Nicolas

Nakagawa, Naoki vs (WC) Ballotta, Gianluca

Huertas Del Pino Cordova, Arklon vs Krstin, Pedja

Qualifier vs (5) Mena, Facundo

(8) Elias, Gastao vs Juarez, Facundo

(WC) Buse, Ignacio vs Qualifier

Villanueva, Gonzalo vs Burruchaga, Roman Andres

(WC) Bueno, Gonzalo vs (4) Ficovich, Juan Pablo

(7) Tirante, Thiago Agustin vs (Alt) Huertas del Pino, Conner

(Alt) Kypson, Patrick vs Chappell, Nick

Qualifier vs Qualifier

Boscardin Dias, Pedro vs (2) Varillas, Juan Pablo

Challenger Lima – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Hernandez, Alex vs Bye

Urrea, Andres vs (7) Ribeiro, Eduardo

(2) Otegui, Juan Bautista vs Bye

(Alt) Prado Angelo, Juan Carlos vs (8) Baker, Blu

(3/Alt) Gomez, Juan Sebastian vs Bye

(WC) Sanchez, Rodrigo vs (12) Ogura, Kosuke

(4) Farjat, Tomas vs (WC) Pestana, Martin

(Alt) Galdos, Sergio vs (9) Hoyos, Alejandro

(5) Carou, Ignacio vs (WC) Chappuis, Stefano

Roveri Sidney, Gabriel vs (10) Mendoza, Alejandro

(6) Panta, Jorge vs Achondo, Gonzalo

(WC) Velasco, Jose vs (11) Loureiro, Joao Victor Couto