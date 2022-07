WTA 250 Varsavia e Praga: I risultati con il dettaglio del Day 3. Cocciaretto e Errani al secondo turno a Varsavia

Elisabetta Cocciaretto approda al secondo turno nel torneo WTA 250 di Varsavia.

La 21enne di Fermo, n.105 WTA, “best ranking” ha battuto 62 63, in un’ora e 23 minuti, la polacca Martyna Kubka, n.472 WTA, in tabellone grazie ad una wild card.

Giovedì aria di rivincita per Cocciaretto che ritroverà dall’altra parte della rete la francese Caroline Garcia, n.45 del ranking e quinta favorita del seeding, contro la quale la marchigiana ha perso al primo turno degli Internazionali d’Italia nel 2021 e soprattutto la scorsa settimana al secondo turno in terra siciliana.

Avanza al secondo turno anche Sara Errani. La 35enne di Massa Lombarda, n.127 WTA, promossa dalle qualificazioni, ha sconfitto all’esordio nel main draw per 61 57 64, in due ore e 29 minuti di gioco, l’olandese Arantxa Rus, n.75 del ranking.

Al secondo turno Sara Errani troverà dall’altra parte della rete l’ucraina Kateryna Baindl, n.190 del ranking

WTA Warsaw Kateryna Baindl Kateryna Baindl 6 6 Maryna Zanevska [11] Maryna Zanevska [11] 3 3 Vincitore: K. Baindl Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Maryna Zanevska 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Kateryna Baindl 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Maryna Zanevska 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 Kateryna Baindl 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Maryna Zanevska 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Kateryna Baindl 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Maryna Zanevska 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Kateryna Baindl 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Maryna Zanevska 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Kateryna Baindl 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Maryna Zanevska 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Kateryna Baindl 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Maryna Zanevska 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 3-2 → 4-2 Kateryna Baindl 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Maryna Zanevska 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Kateryna Baindl 0-15 0-30 0-40 df 2-0 → 2-1 Maryna Zanevska 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Kateryna Baindl 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Kateryna Baindlvs (11) Maryna Zanevska

Ana Bogdan vs Katerina Siniakova



WTA Warsaw Ana Bogdan Ana Bogdan 6 6 Katerina Siniakova Katerina Siniakova 0 4 Vincitore: A. Bogdan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Katerina Siniakova 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Ana Bogdan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 Katerina Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 5-2 → 5-3 Ana Bogdan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 df 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Katerina Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Ana Bogdan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Katerina Siniakova 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Ana Bogdan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Katerina Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Ana Bogdan 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Katerina Siniakova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-0 → 6-0 Ana Bogdan 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 4-0 → 5-0 Katerina Siniakova 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 4-0 Ana Bogdan 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Katerina Siniakova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 Ana Bogdan 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Elisabetta Cocciaretto vs Martyna Kubka



WTA Warsaw Elisabetta Cocciaretto Elisabetta Cocciaretto 6 6 Martyna Kubka Martyna Kubka 2 3 Vincitore: E. Cocciaretto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Martyna Kubka 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 df 5-2 → 5-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Martyna Kubka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Martyna Kubka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 2-0 → 3-0 Martyna Kubka 15-0 df 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Martyna Kubka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 5-2 → 6-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Martyna Kubka 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Martyna Kubka 0-30 df 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Martyna Kubka 15-0 15-15 30-15 df 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

(1) Iga Swiatek vs Magdalena Frech Non prima 15:00



WTA Warsaw Iga Swiatek [1] Iga Swiatek [1] 6 6 Magdalena Frech Magdalena Frech 1 2 Vincitore: I. Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Magdalena Frech 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Magdalena Frech 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Magdalena Frech 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 df 0-1 → 1-1 Magdalena Frech 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 Magdalena Frech 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Magdalena Frech 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 2-1 → 3-1 Iga Swiatek 15-0 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Magdalena Frech 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Iga Swiatek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

(8) Petra Martic vs Weronika Falkowska



WTA Warsaw Petra Martic [8] Petra Martic [8] 7 6 Weronika Falkowska Weronika Falkowska 5 4 Vincitore: P. Martic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Weronika Falkowska 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Petra Martic 0-15 15-15 15-30 30-30 df 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Weronika Falkowska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Petra Martic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Weronika Falkowska 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Petra Martic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Weronika Falkowska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 1-2 → 2-2 Petra Martic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Weronika Falkowska 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Petra Martic 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Weronika Falkowska 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 6-5 → 7-5 Petra Martic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Weronika Falkowska 0-15 df 0-30 0-40 4-5 → 5-5 Petra Martic 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Weronika Falkowska 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Petra Martic 0-15 0-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Weronika Falkowska 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Petra Martic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 df 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Weronika Falkowska 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Petra Martic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Weronika Falkowska 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Petra Martic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 2 – ore 11:00

Kristina Mladenovic vs (6) Anna Bondar



WTA Warsaw Kristina Mladenovic Kristina Mladenovic 1 7 7 Anna Bondar [6] Anna Bondar [6] 6 5 6 Vincitore: K. Mladenovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-0* 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 4-1* 4*-2 4-3* 4*-3 df 4-4* 4*-5 4-5* 5*-5 5-6* 5*-6 6-6* 6*-7 6-7* 7*-7 7-8* 7*-8 8-8* 9*-8 9-8* 6-6 → 7-6 Kristina Mladenovic 15-0 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Anna Bondar 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-5 → 5-6 Kristina Mladenovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Anna Bondar 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Kristina Mladenovic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Anna Bondar 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Kristina Mladenovic 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Kristina Mladenovic 15-0 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Kristina Mladenovic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Anna Bondar 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Kristina Mladenovic 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 6-5 → 7-5 Anna Bondar 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Kristina Mladenovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Anna Bondar 0-15 15-15 df 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Kristina Mladenovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Anna Bondar 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-3 → 4-3 Kristina Mladenovic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Anna Bondar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Kristina Mladenovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Kristina Mladenovic 0-15 15-15 30-15 df 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Anna Bondar 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Kristina Mladenovic 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 Anna Bondar 0-15 0-30 0-40 0-5 → 1-5 Kristina Mladenovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-4 → 0-5 Anna Bondar 0-15 15-15 30-15 df 40-15 0-3 → 0-4 Kristina Mladenovic 0-15 df 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 0-2 Kristina Mladenovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Sara Errani vs Arantxa Rus



WTA Warsaw Sara Errani Sara Errani 6 5 6 Arantxa Rus Arantxa Rus 1 7 4 Vincitore: S. Errani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Arantxa Rus 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Sara Errani 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-3 → 5-4 Arantxa Rus 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Sara Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-1 → 5-2 Arantxa Rus 15-0 30-0 40-0 5-0 → 5-1 Sara Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-0 → 5-0 Arantxa Rus 15-0 df 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Sara Errani 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Arantxa Rus 15-0 15-15 15-30 df 15-40 1-0 → 2-0 Sara Errani 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Arantxa Rus 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 5-7 Sara Errani 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Arantxa Rus 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Sara Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Arantxa Rus 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Sara Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-3 → 4-3 Arantxa Rus 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Sara Errani 15-0 30-0 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Arantxa Rus 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Sara Errani 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Arantxa Rus 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Sara Errani 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Arantxa Rus 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 6-1 Sara Errani 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Arantxa Rus 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 3-1 → 4-1 Sara Errani 15-15 df 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Arantxa Rus 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Sara Errani 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Arantxa Rus 15-0 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Nadia Podoroska vs Laura Pigossi



WTA Warsaw Nadia Podoroska Nadia Podoroska 6 0 4 Laura Pigossi Laura Pigossi 3 6 6 Vincitore: L. Pigossi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Laura Pigossi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Nadia Podoroska 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Laura Pigossi 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Nadia Podoroska 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Laura Pigossi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Nadia Podoroska 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Laura Pigossi 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-2 → 2-2 Nadia Podoroska 0-15 0-30 15-30 df 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Laura Pigossi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Nadia Podoroska 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Laura Pigossi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-5 → 0-6 Nadia Podoroska 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-4 → 0-5 Laura Pigossi 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 Nadia Podoroska 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Laura Pigossi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Nadia Podoroska 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Laura Pigossi 15-0 15-15 df 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Nadia Podoroska 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Laura Pigossi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Nadia Podoroska 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-2 → 4-2 Laura Pigossi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Nadia Podoroska 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Laura Pigossi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Nadia Podoroska 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Laura Pigossi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Nuria Parrizas Diaz / Arantxa Rus vs (2) Katarzyna Kawa / (2) Alicja Rosolska



WTA Warsaw Nuria Parrizas Diaz / Arantxa Rus Nuria Parrizas Diaz / Arantxa Rus 2 0 Katarzyna Kawa / Alicja Rosolska [2] Katarzyna Kawa / Alicja Rosolska [2] 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Katarzyna Kawa / Alicja Rosolska 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 Nuria Parrizas Diaz / Arantxa Rus 0-15 0-30 0-40 15-40 0-4 → 0-5 Katarzyna Kawa / Alicja Rosolska 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 0-4 Nuria Parrizas Diaz / Arantxa Rus 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-2 → 0-3 Katarzyna Kawa / Alicja Rosolska 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Nuria Parrizas Diaz / Arantxa Rus 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Katarzyna Kawa / Alicja Rosolska 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-5 → 2-6 Nuria Parrizas Diaz / Arantxa Rus 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 Katarzyna Kawa / Alicja Rosolska 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Nuria Parrizas Diaz / Arantxa Rus 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-3 → 1-4 Katarzyna Kawa / Alicja Rosolska 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Nuria Parrizas Diaz / Arantxa Rus 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Katarzyna Kawa / Alicja Rosolska 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Nuria Parrizas Diaz / Arantxa Rus 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Court 3 – ore 13:00

Raluka Serban vs Gabriela Lee



WTA Warsaw Raluka Serban Raluka Serban 6 2 5 Gabriela Lee Gabriela Lee 3 6 7 Vincitore: G. Lee Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Gabriela Lee 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 5-7 Raluka Serban 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Gabriela Lee 15-0 30-0 40-0 df 5-4 → 5-5 Raluka Serban 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Gabriela Lee 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Raluka Serban 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Gabriela Lee 0-15 15-15 df 15-30 15-40 A-40 40-40 A-40 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Raluka Serban 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Gabriela Lee 0-15 0-30 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Raluka Serban 15-0 df 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Gabriela Lee 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 df 0-1 → 0-2 Raluka Serban 30-0 30-15 30-30 df 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Gabriela Lee 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Raluka Serban 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 2-4 → 2-5 Gabriela Lee 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 df 2-3 → 2-4 Raluka Serban 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Gabriela Lee 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Raluka Serban 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Gabriela Lee 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 df 40-A df 0-1 → 1-1 Raluka Serban 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Gabriela Lee 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Raluka Serban 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Gabriela Lee 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Raluka Serban 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Gabriela Lee 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Raluka Serban 15-0 30-0 df 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Gabriela Lee 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Raluka Serban 0-15 0-30 15-30 df 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Gabriela Lee 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Zuzanna Bednarz / Weronika Ewald vs (3) Natela Dzalamidze / (3) Viktorija Golubic



WTA Warsaw Zuzanna Bednarz / Weronika Ewald Zuzanna Bednarz / Weronika Ewald 5 1 Natela Dzalamidze / Viktorija Golubic [3] Natela Dzalamidze / Viktorija Golubic [3] 7 6 Vincitori: N. Dzalamidze / V. Golubic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Zuzanna Bednarz / Weronika Ewald 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 1-5 → 1-6 Natela Dzalamidze / Viktorija Golubic 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Zuzanna Bednarz / Weronika Ewald 0-15 0-30 0-40 df 1-3 → 1-4 Natela Dzalamidze / Viktorija Golubic 0-15 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Zuzanna Bednarz / Weronika Ewald 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Natela Dzalamidze / Viktorija Golubic 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Zuzanna Bednarz / Weronika Ewald 15-0 df 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Natela Dzalamidze / Viktorija Golubic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 5-7 Zuzanna Bednarz / Weronika Ewald 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 Natela Dzalamidze / Viktorija Golubic 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Zuzanna Bednarz / Weronika Ewald 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-4 → 4-5 Natela Dzalamidze / Viktorija Golubic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Zuzanna Bednarz / Weronika Ewald 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Natela Dzalamidze / Viktorija Golubic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-2 → 3-3 Zuzanna Bednarz / Weronika Ewald 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 Natela Dzalamidze / Viktorija Golubic 15-0 30-0 40-0 df 2-1 → 2-2 Zuzanna Bednarz / Weronika Ewald 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Natela Dzalamidze / Viktorija Golubic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Zuzanna Bednarz / Weronika Ewald 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Maja Chwalinska / Jesika Maleckova vs Timea Babos / Ulrikke Eikeri



WTA Warsaw Maja Chwalinska / Jesika Maleckova Maja Chwalinska / Jesika Maleckova 6 6 1 Timea Babos / Ulrikke Eikeri Timea Babos / Ulrikke Eikeri 7 3 6 Vincitori: M. Chwalinska / J. Maleckova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Maja Chwalinska / Jesika Maleckova 10-6 1-0 Maja Chwalinska / Jesika Maleckova 9-6 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Timea Babos / Ulrikke Eikeri 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 Maja Chwalinska / Jesika Maleckova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Timea Babos / Ulrikke Eikeri 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Maja Chwalinska / Jesika Maleckova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Timea Babos / Ulrikke Eikeri 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Maja Chwalinska / Jesika Maleckova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 df 40-40 1-2 → 2-2 Timea Babos / Ulrikke Eikeri 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Maja Chwalinska / Jesika Maleckova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Timea Babos / Ulrikke Eikeri 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-0* 1-0* 1*-0 2-0* 3*-0 3-0* 3*-0 df 3*-1 3-2* 3*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* 5*-4 5-5* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 8*-8 8-9* 8*-9 9-9* 9*-10 9-10* 6-6 → 6-7 Timea Babos / Ulrikke Eikeri 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Maja Chwalinska / Jesika Maleckova 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Timea Babos / Ulrikke Eikeri 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Maja Chwalinska / Jesika Maleckova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Timea Babos / Ulrikke Eikeri 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 4-3 → 4-4 Maja Chwalinska / Jesika Maleckova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Timea Babos / Ulrikke Eikeri 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Maja Chwalinska / Jesika Maleckova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Timea Babos / Ulrikke Eikeri 15-0 30-0 30-15 40-15 df 40-30 40-40 3-0 → 3-1 Maja Chwalinska / Jesika Maleckova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-0 → 3-0 Timea Babos / Ulrikke Eikeri 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 2-0 Maja Chwalinska / Jesika Maleckova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

(4) Anna Danilina / (4) Anna-Lena Friedsam vs Arianne Hartono / Olivia Tjandramulia



WTA Warsaw Anna Danilina / Anna-Lena Friedsam [4] Anna Danilina / Anna-Lena Friedsam [4] 6 1 1 Arianne Hartono / Olivia Tjandramulia Arianne Hartono / Olivia Tjandramulia 3 6 6 Vincitori: A. Danilina / A. Friedsam Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Anna Danilina / Anna-Lena Friedsam 10-6 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Arianne Hartono / Olivia Tjandramulia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-5 → 1-6 Anna Danilina / Anna-Lena Friedsam 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-4 → 1-5 Arianne Hartono / Olivia Tjandramulia 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Anna Danilina / Anna-Lena Friedsam 15-0 30-0 30-15 40-15 df 0-3 → 1-3 Arianne Hartono / Olivia Tjandramulia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-2 → 0-3 Anna Danilina / Anna-Lena Friedsam 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 Arianne Hartono / Olivia Tjandramulia 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Anna Danilina / Anna-Lena Friedsam 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Arianne Hartono / Olivia Tjandramulia 0-15 df 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Anna Danilina / Anna-Lena Friedsam 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 4-2 → 4-3 Arianne Hartono / Olivia Tjandramulia 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Anna Danilina / Anna-Lena Friedsam 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Arianne Hartono / Olivia Tjandramulia 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Anna Danilina / Anna-Lena Friedsam 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 Arianne Hartono / Olivia Tjandramulia 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Anna Danilina / Anna-Lena Friedsam 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1

WTA 250 Prague Open (Repubblica Ceca) – 2° Turno, cemento

WTA Prague Magda Linette Magda Linette 6 6 Viktoriya Tomova Viktoriya Tomova 3 3 Vincitore: M. Linette Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Viktoriya Tomova 15-0 15-15 15-30 df 15-40 5-3 → 6-3 Magda Linette 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Viktoriya Tomova 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Magda Linette 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Magda Linette 15-0 df 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Viktoriya Tomova 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Magda Linette 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Viktoriya Tomova 15-0 15-15 30-15 df 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Viktoriya Tomova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 4-2 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Viktoriya Tomova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 Magda Linette 15-0 15-15 30-15 df 40-15 2-0 → 3-0 Viktoriya Tomova 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Magda Linette 15-0 30-0 df 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Magda Linettevs Viktoriya Tomova

Qiang Wang vs Dalila Jakupovic



WTA Prague Qiang Wang Qiang Wang 6 6 Dalila Jakupovic Dalila Jakupovic 3 1 Vincitore: Q. Wang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Dalila Jakupovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-1 → 6-1 Qiang Wang 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Dalila Jakupovic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 Qiang Wang 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Dalila Jakupovic 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Qiang Wang 15-0 df 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Dalila Jakupovic 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Qiang Wang 15-0 30-0 40-0 df 5-3 → 6-3 Dalila Jakupovic 0-15 15-15 15-30 15-40 df 4-3 → 5-3 Qiang Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 df 3-3 → 4-3 Dalila Jakupovic 0-15 df 0-30 0-40 2-3 → 3-3 Qiang Wang 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Dalila Jakupovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 1-2 → 2-2 Qiang Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Dalila Jakupovic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Qiang Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

(8) Marie Bouzkova vs Dominika Salkova



WTA Prague Marie Bouzkova [8] Marie Bouzkova [8] 6 6 Dominika Salkova Dominika Salkova 1 2 Vincitore: M. Bouzkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Dominika Salkova 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 Marie Bouzkova 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-1 → 5-2 Dominika Salkova 15-0 30-0 40-0 df 5-0 → 5-1 Marie Bouzkova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 df 4-0 → 5-0 Dominika Salkova 0-15 0-30 15-30 df 15-40 30-40 3-0 → 4-0 Marie Bouzkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-0 → 3-0 Dominika Salkova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Marie Bouzkova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Dominika Salkova 0-15 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 Marie Bouzkova 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Dominika Salkova 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 Marie Bouzkova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Dominika Salkova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Marie Bouzkova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Dominika Salkova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Chloe Paquet vs Oksana Selekhmeteva



WTA Prague Chloe Paquet Chloe Paquet 4 6 3 Oksana Selekhmeteva Oksana Selekhmeteva 6 1 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Chloe Paquet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Oksana Selekhmeteva 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-5 → 3-5 Chloe Paquet 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Oksana Selekhmeteva 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 2-4 Chloe Paquet 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 1-4 Oksana Selekhmeteva 15-0 30-0 40-0 df 1-2 → 1-3 Chloe Paquet 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Oksana Selekhmeteva 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Chloe Paquet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Oksana Selekhmeteva 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 Chloe Paquet 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 5-0 → 5-1 Oksana Selekhmeteva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-0 → 5-0 Chloe Paquet 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Oksana Selekhmeteva 0-15 0-30 0-40 df 2-0 → 3-0 Chloe Paquet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 df A-40 df 1-0 → 2-0 Oksana Selekhmeteva 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Chloe Paquet 0-15 0-30 15-30 15-40 df 4-5 → 4-6 Oksana Selekhmeteva 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Chloe Paquet 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-5 → 3-5 Oksana Selekhmeteva 15-0 30-0 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Chloe Paquet 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 Oksana Selekhmeteva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 2-3 Chloe Paquet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Oksana Selekhmeteva 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Chloe Paquet 0-15 0-30 0-40 15-40 df 0-1 → 0-2 Oksana Selekhmeteva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Court 1 – ore 12:00

Angelina Gabueva / Anastasia Zakharova vs Elixane Lechemia / Sabrina Santamaria



WTA Prague Angelina Gabueva / Anastasia Zakharova Angelina Gabueva / Anastasia Zakharova 6 6 Elixane Lechemia / Sabrina Santamaria Elixane Lechemia / Sabrina Santamaria 3 1 Vincitori: A. Gabueva / A. Zakharova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Angelina Gabueva / Anastasia Zakharova 0-15 15-15 30-15 df 40-15 5-1 → 6-1 Elixane Lechemia / Sabrina Santamaria 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Angelina Gabueva / Anastasia Zakharova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-1 → 4-1 Elixane Lechemia / Sabrina Santamaria 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 → 3-1 Angelina Gabueva / Anastasia Zakharova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Elixane Lechemia / Sabrina Santamaria 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Angelina Gabueva / Anastasia Zakharova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Elixane Lechemia / Sabrina Santamaria 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Angelina Gabueva / Anastasia Zakharova 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Elixane Lechemia / Sabrina Santamaria 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 Angelina Gabueva / Anastasia Zakharova 15-0 30-0 df 40-0 2-3 → 3-3 Elixane Lechemia / Sabrina Santamaria 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Angelina Gabueva / Anastasia Zakharova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Elixane Lechemia / Sabrina Santamaria 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 1-2 Angelina Gabueva / Anastasia Zakharova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Elixane Lechemia / Sabrina Santamaria 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 1-0

Ekaterine Gorgodze / Viktoriya Tomova vs (4) Anastasia Potapova / (4) Yana Sizikova



WTA Prague Ekaterine Gorgodze / Viktoriya Tomova Ekaterine Gorgodze / Viktoriya Tomova 3 6 Anastasia Potapova / Yana Sizikova [4] Anastasia Potapova / Yana Sizikova [4] 6 7 Vincitori: A. Potapova / Y. Sizikova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-0* 0-1* 0*-1 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 4-3* 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 Anastasia Potapova / Yana Sizikova 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 5-6 → 6-6 Ekaterine Gorgodze / Viktoriya Tomova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-5 → 5-6 Anastasia Potapova / Yana Sizikova 15-0 30-0 40-0 df 5-4 → 5-5 Ekaterine Gorgodze / Viktoriya Tomova 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 5-3 → 5-4 Anastasia Potapova / Yana Sizikova 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-2 → 5-3 Ekaterine Gorgodze / Viktoriya Tomova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Anastasia Potapova / Yana Sizikova 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Ekaterine Gorgodze / Viktoriya Tomova 0-15 15-15 15-30 15-40 4-0 → 4-1 Anastasia Potapova / Yana Sizikova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 3-0 → 4-0 Ekaterine Gorgodze / Viktoriya Tomova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Anastasia Potapova / Yana Sizikova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Ekaterine Gorgodze / Viktoriya Tomova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Anastasia Potapova / Yana Sizikova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Ekaterine Gorgodze / Viktoriya Tomova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-4 → 3-5 Anastasia Potapova / Yana Sizikova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-4 → 3-4 Ekaterine Gorgodze / Viktoriya Tomova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-3 → 2-4 Anastasia Potapova / Yana Sizikova 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 Ekaterine Gorgodze / Viktoriya Tomova 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Anastasia Potapova / Yana Sizikova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Ekaterine Gorgodze / Viktoriya Tomova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 0-1 → 0-2 Anastasia Potapova / Yana Sizikova 30-0 40-0 df 40-15 0-0 → 0-1

Alena Fomina-Klotz / Ekaterina Yashina vs Vitalia Diatchenko / Oksana Kalashnikova