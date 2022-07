ATP 250 Atlanta: Il Tabellone Principale. Guida il seeding Reilly Opelka

ATP 250 Atlanta – Tabellone Principale – hard

(1) Opelka, Reilly vs Bye

Halys, Quentin vs Ivashka, Ilya

Kwon, Soonwoo vs Giron, Marcos

(WC) Sock, Jack vs (5) Paul, Tommy

(3) de Minaur, Alex vs Bye

Qualifier vs Duckworth, James

(WC) Martin, Andres vs Kokkinakis, Thanasi

Qualifier vs (7) Kyrgios, Nick

(8) Nakashima, Brandon vs Thompson, Jordan

Millman, John vs Popyrin, Alexei

Qualifier vs Korda, Sebastian

Bye vs (4) Tiafoe, Frances

(6) Brooksby, Jenson vs Paire, Benoit

Kudla, Denis vs McDonald, Mackenzie

(WC) Shelton, Ben vs Qualifier

Bye vs (2) Isner, John